Cumhuriyet Bayramı tüm yurtta coşkuyla kutlandı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in kuruluşunun 94. yılı, yurt genelinde çeşitli törenlerle kutlandı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Anıtkabir'de tören gerçekleştirildi. Törene çok sayıda vatandaş da katıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) önünden Ulus'taki ilk Meclis binasına kadar "kortej yürüyüşü" düzenlendi.

TBMM'nin Atatürk Bulvarı kapısı önünden saat 13.30'da başlayan "29 Ekim kortej yürüyüşü" dolayısıyla çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı. Bulvara çıkan yollar trafiğe kapatıldı, yürüyüş güzergahı çevik kuvvet, dedektör köpekleri ve drone aracılığıyla kontrol edildi.

Yürüyüş, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Mehteran Birliği'nin gösterisi ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başladı.

Kortejin önünde gaziler yer alırken lise öğrencileri Türk bayrağı ve Atatürk posterleri taşıdı. Çeşitli okullardan gelen ilkokul öğrencileri de yürüyüşe katıldı.

Kortejdeki askerler büyük alkış aldı

TSK Armoni Mızıkası, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları ile Jandarma Genel Komutanlığından oluşan Karma Bando'nun marşları eşliğinde ilerleyen kortejde, Çanakkale Savaşı, Kurtuluş Savaşı, Kore Savaşı ve Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan askerleri temsilen "Tarihi Bölük" ile polisler ve özel harekat timleri de yer aldı.

Kortejdeki askerler, "Şehitler ölmez vatan bölünmez" ve "Vatan sana canım feda" sloganlarıyla ilerlerken ellerinde Türk bayrakları ile töreni izleyenlerden büyük alkış aldı.

Atatürk Bulvarı'ndan Ulus Meydanı'na ulaşan kortejin yürüyüşü, ilk Meclis önünde Jandarma Bando Komutanlığı'nın çaldığı marşlarla son buldu.

İstanbul

İstanbul'daki kutlamalar kapsamında Vatan Caddesi'nde resmi geçit töreni gerçekleştirildi.

Törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Vali Vasip Şahin'e gönderdiği kutlama mesajı okundu.

İstanbul Valisi Şahin, yaptığı konuşmada, "Destansı bir kurtuluş mücadelesiyle vatan topraklarımıza göz dikenlere karşı gösterdiğimiz bu direniş, sadece dış mihraklara karşı kazanılmış bir zafer değildir. Cumhuriyet, içimizde bölücülük hevesinde olan hainlere karşı birliği, mandacılara karşı hürriyeti, bölücülere karşı kardeşliği savunan ve yücelten milletimizin son sözüdür." ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı da mehter marşları eşliğinde geçit törenine katıldı.

Törende, asker, polis ve araçların geçişi, alanda bulunan vatandaşlardan alkış aldı. Törene büyük ilgi gösteren vatandaşlar, ellerindeki Türk bayraklarıyla Vatan Caddesi'nin tören için ayrılan kısımlarının kenarlarını doldurdu.

Tören sırasında geniş güvenlik önlemleri alınırken, vatandaşlar arama noktalarından aranarak alana alındı. Tören alanının çevresindeki yüksek binalara da keskin nişancılar yerleştirildi.

İzmir

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, İzmir Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törenle kutlandı.

İzmir Valisi Erol Ayyıldız'ın makamındaki tebrigat töreninin ardından Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen törende, Vali Ayyıldız, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral Abdullah Recep ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu tören aracıyla etkinliğe katılan vatandaşların bayramını kutladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama mesajı okundu.

Törende, Bornova Halk Eğitim Merkezi ve Ege Üniversitesi Türk Halk Dansları Topluluğu halk oyunları gösterileri sunarken, günün anlam ve önemini belirten şiirler okundu.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki tören, geçit töreniyle sona erdi.

Edirne

Edirne Talatpaşa Caddesi'ndeki kutlamalarda Vali Günay Özdemir, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ve 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Salim Afgün, askeri araçla Talatpaşa Asfaltı'nda oluşturulan tören alanından geçerek vatandaşları selamladı.

Edirne Belediye Bandosu eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Bayrama ilişkin şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye girenlere ödüllerinin verildiği tören, öğrenciler ve askeri birliklerin geçiş merasiminin ardından sana erdi.

Kırklareli

Kırklareli Valiliğinde başlayan kutlama programı kapsamında Vali Orhan Çiftçi, makamında tebrikleri kabul etti.

Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda devam eden törende, Vali Çiftçi, Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu ve 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Piyade Albay Aydın Cihan Uzun askeri araçla geçerek vatandaşları selamladı.

Saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı okunmasının ardından törende bir konuşma yapan Vali Çiftçi, Cumhuriyetin ilanının 94. yıl dönümünü kutlamanın heyecan ve sevincini yaşadıklarını söyledi.

Törende, öğrenci ve askeri birlikler geçiş yaptı.

Tekirdağ

Tekirdağ Valiliğinde başlayan kutlamalar kapsamında Vali Mehmet Ceylan, tebrikleri kabul etti.

Valilik önünde oluşturulan tören alanında, vatandaşların bayramını kutlayan Ceylan, burada yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'in vazgeçilemez bir değer olduğunu söyledi.

Ceylan, konuşmasının ardından şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere hediye verdi.

Adana

Adana'da kutlamalar kapsamında Vali Mahmut Demirtaş ilk olarak makamında tebrikleri kabul etti.

Uğur Mumcu Meydanı'nda devam eden kutlama törenleri saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Vali Demirtaş, burada yaptığı konuşmada, Sakarya'da, Dumlupınar'da ay yıldızlı bayrağın etrafında kenetlenen milletin kendisine pranga vurulamayacağını o devrin işgalcilerine gösterdiğini ifade etti.

Şiirlerin okunduğu törende çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediyeleri verildi. Halk oyunları gösterisinin sunulduğu tören, geçit töreniyle son buldu.

Mersin

Mersin'deki törenler kapsamında Vali Ali İhsan Su, Kültür Merkezi'nde tebrikleri kabul etti.

Cumhuriyet Alanı'nda devam eden kutlamada da Su, Deniz Kuvvetleri Akdeniz Bölge ve Garnizon KomutanıTuğamiral Önder Gürbüz ve Büyükşehir Belediyesi Başkanı Burhanettin Kocamaz ile askeri araç üzerinden törene katılanları selamladı.

Öğrencilerin okuduğu şiirler ve halk oyunları gösterileriyle devam eden törende, çeşitli branşlardaki yarışmalarda derece alan sporculara ve sanatçılara ödüller de verildi.

Sonlarına doğru yağmurun etkili olduğu program, geçit töreniyle son bulurken, yağmura rağmen elindeki Türk bayrağıyla töreni ayakta takip eden yaşlı bir adama şemsiye tutmak için vatandaşlar seferber oldu.

Hatay

Hatay'da kutlamalar kapsamında ilk olarak Hatay Valisi Erdal Ata, makamında tebrikleri kabul etti.

Kutlamalar daha sonra yağmur nedeniyle Antakya Spor Salonu'nda devam etti. Törende saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama mesajı okundu.

Kutlamalar öğrencilerin şiirler okuması ve halk oyunları gösterisiyle son buldu.

Denizli

Denizli'deki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenine Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci Denizli Valiliğinde Vali Hasan Karahan, Garnizon Komutan Vekili Muhabere Albay Osman Gedik ve Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ile tebrikat törenine katıldı.

Daha sonra Valilik önündeki törende, Vali Karahan, Garnizon Komutan Vekili Gedik ve Büyükşehir Belediye Başkanı Zolan, tören aracı ile Denizlililerin Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Denizli Valisi Hasan Karahan, atalardan kalan en büyük mirasın cumhuriyet olduğunu, bunu ne pahasına olursa olsun savunacaklarını belirtti.

Gazi ve askerlerin geçişi sırasında bazı vatandaşların gözyaşlarını tutamadıkları görüldü.

Sakarya

Sakarya'da Atatürk Bulvarı'nda düzenlenen tören, şehitler anısına saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törende konuşan Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu, Cumhuriyetin 94. yıl dönümünün coşkuyla kutlandığını söyledi.

Bu arada yağmur altında gerçekleşen törende, Türk bayrağı ve 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olanların isimlerinin yer aldığı tişörtleri giyen öğrenciler, kortej geçişi sırasında büyük alkış aldı.

Bolu

Bolu'da da hava şartları dolayısıyla Karaçayır Mahallesi'ndeki spor salonunda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende Bolu Valisi Aydın Baruş, Bolu 2. Komando Tugay ve Garnizon Komutan Vekili Albay Abdülkadir Kavuncu ve Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, katılımcıların bayramını kutladı.

Tören şiirlerin okunması, halk oyunu gösterilerinin yapılması ve Bolu Belediyesi Bandosu eşliğinde yapılan tören yürüyüşünün ardından sona erdi.

Zonguldak

Zonguldak Valisi Ahmet Çınar'ın makamında tebrikleri kabulüyle başlayan kutlama programına, Site Spor Salonu'ndaki törenle devam edildi.

Öğrencilerin şiir okumasının ardından tören, çeşitli etkinliklerde dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesinin ardından sona erdi.

Gaziantep

Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, Türkiye Cumhuriyeti'nin 94. Kuruluş Yıl Dönümü dolayısıyla Valilik girişinde tebrikleri kabul etti.

Gaziantep Valiliğinde cumhuriyetin kuruluşunun 94. yılı kutlamaları kapsamında düzenlenen törene, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Durdu Yetkinşekerci, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ali Ekiyor, AK Parti Gaziantep İl Başkanı Mehmet Eyüp Özkeçeci, askeri, mülki, idari ve siyasi erkan ile kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, törenlerle kutlandı.

Valilikte başlayan kutlamalar kapsamında Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, 2. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Uğur Bülend Acarbay ile Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç tebrikleri kabul etti.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları yağmur nedeniyle Batıpark Spor Salonu'nda yapıldı.

Vali Özkan, törende yaptığı konuşmada, cumhuriyetin ırk, dil, din, inanç, cinsiyet farkı gözetmeden her Türk vatandaşının ortak varlığı olduğunu söyledi.

Şanlıurfa

Şanlıurfa'daki 29 Ekim töreni, yağmur nedeniyle 11 Nisan Stadyumu'nda yapıldı. Törene Vali Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi ile çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi katıldı.

Etkinlik, halk oyunları gösterisi ve öğrencilerin şiir okumasıyla sona erdi.

Kilis

Kilis Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen tören, Vali Mehmet Tekinarslan ve Belediye Başkanı Hasan Kara'nın halkın bayramını kutlamasıyla başladı.

Vali Tekinarslan'ın günün anlam ve önemine ilişkin yaptığı konuşmada,Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kuruluşundan bu yana içeride ve dışarıda çeşitli zorluklarla mücadele ettiğini belirtti.

Tekinarslan'ın konuşmasının ardından öğrenciler tarafından şiirler okundu ve halk oyunları gösterisi yapıldı.