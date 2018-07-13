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Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi

Yeni sistemin ilk kabinesi toplandı. Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı pek çok yeniliği de beraberinde getiriyor.

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Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi

Yeni sistemin ilk kabine toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Külliye'de yapıldı. 

Toplantıya Erdoğan'ın yanı sıra 1 Başkan Yardımcısı ile 16 Bakan katıldı.

Yeni kabinenin ilk toplantısı

Berat Albayrak, Mevlüt Çavuşoğlu, Süleyman Soylu ve Abdulhamit Gül, daha önce bakan olarak, kabine deneyimi yaşamıştı.

Diğer isimler için bu toplantı bir ilk olma özelliği taşıyor. Kabine toplantısı öncesi Bakanlar bürokratlardan devam eden düzenlemelerle ilgili brifing aldı.

Yol haritası masada

Kabinenin gündemi ise oldukça yoğun. Masada ilk 100 gün, ikinci 100 gün ve 6 aylık yol haritası vardı. 

Bu zaman dilimlerinde bakanlıkların öncelikleri ele alındı. Oluşturulan kurulların çalışmaları ve atanacak kadrolar değerlendirildi.

Gündem: Çocuk istismarı ve hayvan hakları

Kabine toplantısında çocuk istismarı, hayvan hakları ve ekonominin de yer aldığı bir dizi başlık ele alındı. 

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: külliye, kabine, cumhurbaşkanı erdoğan
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