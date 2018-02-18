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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gazi evine ziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz gazisi Sabri Gündüz'ü İstanbul'da bulunan evinde ziyaret etti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğandan gazi evine ziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, İstanbul Valisi Vasip Şahin ile birlikte Gazi Sabri Gündüz'ün evine ziyarette bulundu.

Gazi Gündüz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 15 Temmuz gecesi yaşadıklarını anlattı. Darbe girişiminin yaşandığı gece bacağından yaralandığını belirten Gündüz, aldığı yaranın sağlığını nasıl etkilediği hususunda Erdoğan'a bilgi verdi.

Gündüz'ün kızı Bahar Betül ile komşularının çocukları Zümra Betül ve Hasan Sait'i seven Erdoğan, çocuklara oyuncak hediye etti.

Sohbet sırasında Gündüz'ün annesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, oğluna sigarayı bırakmasını tembih etmesini rica etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazi Gündüz'den sigara paketini isteyerek, bırakması konusunda söz aldı. 

Kaynak: AA

Etiketler: recep tayyip erdoğan, 15 temmuz
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