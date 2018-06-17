Cumhurbaşkanı Erdoğan küçük köpeği eliyle besledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın küçük sevimli bir köpeğe yiyecek verdiği video ortaya çıktı. 2017 yılına ait görüntüleri Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak sosyal medya hesabı üzerinden yayımladı.

Videoda, köpeğe vereceği salatalığın soğuk olduğunu farkeden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, salatalığı elinde ısıttıktan sonra köpeğe vermesi dikkati çekti.

"O zaman Çiko’ya uğrayayım"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Albayrak videoyu şu sözlerle paylaştı;

"Eşim Esra’nın telefon kayıtlarından Nisan 2017’ye ait tatlı bir anıyı anımsadık dün gece. O gün Cumhurbaşkanımız işe giderken kapıdan selam vermek için oğluna uğramak ister, fakat evde olmadıklarını öğrenince ’o zaman Çiko’ya uğrayayım’ der. Çiko’ya vermek için salatalık ister, verilen salatalığın soğuk olduğunu fark edince öyle vermeye kıyamaz, elinin içinde ısıtarak verir. Şükürler olsun ki ülkemizde böyle incelikler hala çoğunlukta"

Eşim Esra'nın telefonundan Nisan 2017'ye ait tatlı bir anı..



Cumhurbaşkanımız oğlu evde olmayınca “o zaman Çiko'ya uğrayayım" der. Çiko'ya vereceği salatalığın soğuk olduğunu farkedince kıyamaz, elinde ısıtarak verir.



Şükürler olsun ülkemizde böyle incelikler hala çoğunlukta... pic.twitter.com/uFcdIJcO9o — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) 17 Haziran 2018

Kaynak: İHA