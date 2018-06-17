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Cumhurbaşkanı Erdoğan küçük köpeği eliyle besledi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın küçük bir köpeğe yiyecek verdiği anları sosyal medya hesabından paylaştı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın küçük sevimli bir köpeğe yiyecek verdiği video ortaya çıktı. 2017 yılına ait görüntüleri Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak sosyal medya hesabı üzerinden yayımladı.

Videoda, köpeğe vereceği salatalığın soğuk olduğunu farkeden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, salatalığı elinde ısıttıktan sonra köpeğe vermesi dikkati çekti. 

"O zaman Çiko’ya uğrayayım"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Albayrak videoyu şu sözlerle paylaştı;

"Eşim Esra’nın telefon kayıtlarından Nisan 2017’ye ait tatlı bir anıyı anımsadık dün gece. O gün Cumhurbaşkanımız işe giderken kapıdan selam vermek için oğluna uğramak ister, fakat evde olmadıklarını öğrenince ’o zaman Çiko’ya uğrayayım’ der. Çiko’ya vermek için salatalık ister, verilen salatalığın soğuk olduğunu fark edince öyle vermeye kıyamaz, elinin içinde ısıtarak verir. Şükürler olsun ki ülkemizde böyle incelikler hala çoğunlukta"


 

Kaynak: İHA

Etiketler: cumhurbaşkanı erdoğan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, hayvan sevgisi
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