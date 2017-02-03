  • 03 ŞUBAT 2017, CUMA

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Çukurova'da don narenciye ve sebzeleri vurdu

Adana ve bölgede son 6 gündür etkili olan soğuk hava ve don, narenciye ile sebze ekili tarım alanlarında zarara neden oldu.

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Çukurovada don narenciye ve sebzeleri vurdu

Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru, yaptığı yazılı açıklamada, Çukurova'da 6 gündür süren don olayının narenciye bahçeleri ve ekili kışlık sebzelere büyük zarara yol açtığını belirtti.

Ova genelinde 6 gün boyunca sıfırın aldığında 9 dereceye kadar düşen sıcaklık ve fırtınayla birlikte zararın daha da büyüdüğünü ifade eden Doğru, şunları söyledi:

"Sonbaharda dikilen narenciye fidanlarını da olumsuz etkileyen don olayının ağaçlar üzerindeki tahribatı, bahar aylarının gelmesiyle daha net görülecek. Önceki yıllarda yaşadığımız tecrübeye dayanarak şunu söyleyebiliriz, uzun süreli yaşanan donlarda, narenciye ağaçlarında takip eden yılda da verimde büyük kayıplar yaşanmaktadır."

- "Don pervanelerinde KDV düşürülsün"

Don olayının narenciye bahçelerinde kullanılan don kırıcı pervanelerin önemini bir kez daha gösterdiğini belirten Doğru, "Son günlerde üst üste yaşanan don, bu pervanelerin alımındaki desteğin ne kadar yerinde bir karar olduğunu da göstermektedir. Beklentimiz bu pervaneler üzerindeki yüzde 18'lik KDV’nin de bir an önce düşürülmesi yönündedir." ifadelerini kullandı.

Doğru, don ve fırtına nedeniyle ürünü zarar gören çiftçilerin bağlı oldukları Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerine başvurarak zarar tespiti yaptırmaları çağrısında bulundu.

Doğru, bu çiftçilerin Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçlarının vadesinde erteleme yapılmasını beklediklerini de dile getirdi. AA

Etiketler: Adana, Çukurova, don, narenciye, sebze
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