Çocuklardan kuşlar için yemlik

Çankırı Belediyesi Fatih Sultan Mehmet Çocuk Kulübü'nde eğitim gören 200 öğrenci, belediye veteriner hekimi Zekeriya Öcal ve öğretmenleri eşliğinde kağıt havluların rulolarına bal sürdü. Balın üzerini kuş yemleri ile kaplayan öğrenciler, bunları da kentteki ağaçların dallarına yerleştirdi.

Belediye Başkanı İrfan Dinç, gazetecilere yaptığı açıklamada, kuşların da kış mevsiminde yoğun kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çektiğine dikkati çekti.

Çocuk kulüplerinde eğitim gören çocukların kuşların yiyecek ihtiyacını karşılamak amacıyla çalışma yaptığını belirten Dinç, "Yavrularımız kağıt havluların rulolarından 200 civarında yemlik yaptı. Bunları ağaçlara asarak kuşların yiyecek bulmasını sağlayacağız." dedi.

Dinç, çocukların çok hassas olduğunu vurgulayarak, "Yavrularımız kuşlara kadar üzerlerine düşeni yapıyor. Bizler, zor zamanlarda kuşların yemine kadar düşünen bir medeniyetin torunlarıyız. Yavrularımızı bu davranışlarından dolayı kutluyorum." ifadesini kullandı.

Çocuk Kulübü üyelerinden ortaokul birinci sınıf öğrencisi Zeynep Dereli de arkadaşlarıyla kuşların aç kalmaması için çalışma yaptıklarını dile getirerek, "Kış aylarında kuşlar kar ve soğuk nedeniyle aç kalıyor. Bu yemlikleri ağaçlara asıp kuşların aç kalıp ölmesinin önüne geçeceğiz." diye konuştu.