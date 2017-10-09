Cilvegözü Sınır Kapısı'nda yoğunluk sürüyor

Kurban Bayramı için Hatay üzerinden İdlib ve kırsalına giden Suriyeli ailelerin Türkiye'ye dönüşleri sürüyor.

Bayram dolayısıyla Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan İdlib'in güvenli bölgelerine giden Suriyelilerden 30 bini, 5 Eylül'den beri devam eden dönüş sürecinde Hatay'dan giriş yaptı.

Cilvegözü Sınır Kapısı'na gelen ailelerin Türkiye'ye girişleri, pasaport, ön kayıt belgesi ve geçici koruma kimlik kartı/yabancı tanıtma kartıyla sağlandı.

Bu arada, bazı Suriyeli aileler ise Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan ülkelerine dönüş yaptı.

İdlib'den dönüş yapan Muhammet El Salih, Türkiye'nin İdlib halkının yanında olduğu için mutlu olduğunu söyledi.

Salih, ''Burası bizim ikinci vatanımız, İdlib ve civarına huzur gelmesini çok istiyoruz. Hemen her gün masum insanlar ölüyor. İnşallah savaş bir an önce biter ve bizler de ülkemize dönüş yaparız.'' dedi.

İdlib'den gelen Aydın Hasan da vatanlarında barış olmasını diledi.

Öte yandan, Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan askeri araçların giriş ve çıkışları dikkati çekti.

BM'den İdlib'e insani yardım

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından Suriye'nin İdlib kentine 14 tır insani yardım malzemesi gönderildi.

BM'ye ait 14 insani yardım tırı, Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçiş yaptı.

Tırlardaki temel yaşam malzemelerinin İdlib ve civar köylerindeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağı öğrenildi.