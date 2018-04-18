  • 18 NISAN 2018, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun acı günü

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun acı günü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun amcası Mehmet Karabulut, İstanbul'da hayatını kaybetti.

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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlunun acı günü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun amcası Mehmet Karabulut, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Karabulut'un cenazesi 19 Nisan'da, İstanbul'da düzenlenecek törenin ardından memleketi Tunceli'ye gönderilecek. 

Kaynak: DHA 

Etiketler: CHP, Kemal Kılıçdaroğlu
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