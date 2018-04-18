CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun acı günü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun amcası Mehmet Karabulut, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Karabulut'un cenazesi 19 Nisan'da, İstanbul'da düzenlenecek törenin ardından memleketi Tunceli'ye gönderilecek.
Kaynak: DHA
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun amcası Mehmet Karabulut, İstanbul'da hayatını kaybetti.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun amcası Mehmet Karabulut, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Karabulut'un cenazesi 19 Nisan'da, İstanbul'da düzenlenecek törenin ardından memleketi Tunceli'ye gönderilecek.
Kaynak: DHA