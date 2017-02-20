CHP Gençlik Kolları üyesi tutuklandı

Twitter'daki paylaşımlarıyla Cumhurbaşkanına hakaret ettiği iddia edilen CHP Maltepe Gençlik Kolları üyesi Samet Sarı'nın, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan tutuklanmasına karar verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve ifadesinin alınmasının ardından sevk edildiği mahkemece adli kontrolle serbest bırakılan Sarı, savcılıkça yapılan itirazın kabul edilmesi ve hakkında yakalama kararı çıkarılması üzerine bugün avukatı Efkan Bolaç ile Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayına geldi.

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencisi olduğu öğrenilen Sarı, burada hakkında yakalama emri çıkaran İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimliğince sorgulandı.

Sarı'nın savunmasında, "Benim olduğum iddia edilen Twitter hesabında geçen pazartesi okulda yer bildirimi yapılmış. Ancak ben geçen hafta okulda değildim. Okula girip çıkarken kart basıyorum. Ayrıca bu hesaba kayıtlı mail adresi tutmamaktadır. Ben yalnızca Facebook'taki mail adresini kullanıyorum, bu nedenle suçlamayı kabul etmiyorum." beyanında bulunduğu öğrenildi.

"Profilin şüpheliye aidiyetinde hiçbir tereddüt yok"

Şüpheli Sarı hakkında savcılığın talebi üzerine 16 Şubat'ta yakalama emri çıkarıldığı hatırlatılan hakimlik kararında, şüphelinin soruşturma aşamasındaki ifadelerinde, "profilin ve bu profilden verilen bağlantıyla ulaşılan web sayfasının kendisine ait olmadığı" yönünde savunma yaptığı hatırlatılarak, 2011'de açıldığı belirlenen profilin yaklaşık 3 bin 200 takipçisinin bulunduğu, bu profilden yaklaşık bin 800 tweet atıldığı, aradan geçen zaman diliminde şüpheli tarafından hiçbir resmi müracaat yapılmadan profilin aktif kalmasının makul olmadığı, Facebook profiline de erişildiği, telefon numarasının burada yer aldığı, şüphelinin gözaltına alınmasından hemen önce profilin kapatılarak korumalı hale getirildiği, profilde şüphelinin halen öğrenci olduğu ve en son geçen hafta ders için bulunduğu Marmara Üniversitesi kampüsünde yer bildiriminde bulunduğu dile getirildi.

Profilin şüpheliye aidiyetinde hiçbir tereddüt bulunmadığı vurgulanan kararda, şüpheli Sarı'nın Twitter'daki profilinden 7 Ağustos, 4 Kasım ve 11 Aralık 2016 ile 6 Ocak 2017'de yapılan paylaşımların kin ve nefret içerdiği, aşağılayıcı ve hakaret niteliğinde olduğu kaydedildi.

Kararda, suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu, suça dair cezanın üst haddi ve adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacak olması gerekçeleriyle şüpheli Samet Sarı'nın tutuklanmasına hükmedildi.