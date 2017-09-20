  • 20 EYLÜL 2017, ÇARŞAMBA

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Cezaevine uyuşturucu soktuğu iddia edilen avukata gözaltı

İstanbul'da, cezaevinde ziyaret ettiği müvekkiline uyuşturucu verdiği öne sürülen avukat Recep Engin Ş. gözaltına alındı.

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Cezaevine uyuşturucu soktuğu iddia edilen avukata gözaltı

İstanbul'da, cezaevinde ziyaret ettiği müvekkiline uyuşturucu verdiği öne sürülen avukat Recep Engin Ş. gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Metris Ceza İnfaz Kurumunda bir suçtan tutuklu bulunan ve dün avukatıyla görüştükten sonra üst araması yapılan Kadir Ç'de 200 gram esrar bulundu. Kadir Ç'nin, uyuşturucu maddeyi avukatı Recep Engin Ş'den aldığını öne sürdüğü öğrenildi.

Bunun üzerine avukat Recep Engin Ş, Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yakalandı.

Şüpheli avukat, emniyetteki işlemlerin ardından Bakırköy Adliyesine sevk edildi.

Etiketler: cezaevi, uyuşturucu, İstanbul
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