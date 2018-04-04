  • 04 NISAN 2018, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » Celal Bayar Üniversitesi çalışanı 13 FETÖ şüphelisine gözaltı

Celal Bayar Üniversitesi çalışanı 13 FETÖ şüphelisine gözaltı

Üç ilde düzenlenen Manisa merkezli FETÖ'nün Manisa Celal Bayar Üniversitesi'ndeki "memur yapılanması" operasyonunda, 13 şüpheli gözaltına alındı.

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Celal Bayar Üniversitesi çalışanı 13 FETÖ şüphelisine gözaltı

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında örgütün Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) yapılanmasında faaliyet gösterdiği iddiasıyla görevlerinden ihraç edilen 9 ve aktif çalışan 8 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. 

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda 10 şüpheli Manisa’da, 2 şüpheli İzmir'de, 1 şüpheli İstanbul'da olmak üzere 13 şüpheli gözaltına alındı.

Firari 4 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor. 

Kaynak: AA

Etiketler: Manisa, gözaltı, FETÖ operasyonu, fetö, Celal Bayar Üniversitesi
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