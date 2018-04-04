Celal Bayar Üniversitesi çalışanı 13 FETÖ şüphelisine gözaltı

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında örgütün Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) yapılanmasında faaliyet gösterdiği iddiasıyla görevlerinden ihraç edilen 9 ve aktif çalışan 8 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.
Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda 10 şüpheli Manisa’da, 2 şüpheli İzmir'de, 1 şüpheli İstanbul'da olmak üzere 13 şüpheli gözaltına alındı.
Firari 4 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.
Kaynak: AA