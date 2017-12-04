Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak Dışişleri Bakanı İbrahim el-Caferi ile telefon görüşmesi yaptı.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, Iraklı mevkidaşı Caferi ile telefonda görüştü.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Irak Dışişleri Bakanı Caferi ile telefon görüşmesi yaptı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak Dışişleri Bakanı İbrahim el-Caferi ile telefon görüşmesi yaptı.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, Iraklı mevkidaşı Caferi ile telefonda görüştü.