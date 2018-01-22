ByLock operasyonunda 6 gözaltı

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca, Muğla ve İzmir'deki Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyelerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullandıkları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı bulunan 6 kişinin yakalanması için operasyon düzenlendi.
Muğla Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelileri belirlenen adreslerde yakaladı.
Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilecek.
Kaynak: AA