  • 28 TEMMUZ 2017, CUMA

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Buradasınız : » » Büyük İstanbul Tüneli için boğazda zemin etüdü yapılıyor

Büyük İstanbul Tüneli için boğazda zemin etüdü yapılıyor

Panama bayraklı araştırma gemisi Fugro Scout, üç katlı Büyük İstanbul Tüneli projesi çalışmaları kapsamında İstanbul Boğazı’nda zemin etüdü çalışmalarını yürütüyor.

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Büyük İstanbul Tüneli için boğazda zemin etüdü yapılıyor

İstanbul Boğazı'na yapılması planlanan üç katlı Büyük İstanbul Tüneli için Panama bayraklı araştırma gemisi Fugro Scout zemin etüdü çalışmalarını yürütüyor.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Boğazı'nın altından karayolu ve demiryolu ulaşımını sağlayacak Büyük İstanbul Tüneli için çalışmalar başladı.

Panama bayraklı, 84 metre uzunluğunda ve 20 metre genişliğindeki Fugro Scout adlı araştırma gemisi, üç katlı Büyük İstanbul Tüneli Projesi kapsamındaki zemin etüdü çalışmalarını iki gündür yürütüyor.

Araştırma gemisinin çalışmaları Avrupa Yakası’nda Akıntı Burnu ile Kandilli-Mehmetçik Burnu arasındaki hatta 26 Ağustos’a kadar devam edecek.

Öte yandan, çalışmalarını 24 saat sürdüren gemiye güvenlik amacıyla Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı römorkörler de eşlik ediyor. Gemide, mürettebatla birlikte mühendislerin de aralarında bulunduğu yerli ve yabancı 45 personel yer alıyor. AA

Etiketler: zemin etüdü çalışmaları, büyük istanbul tüneli
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