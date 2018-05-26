Bursa'da yağış nedeniyle kapanan yollardaki çalışmalar sürüyor

Sel ile selin sürüklediği taş ve toprak yığınları nedeniyle trafiğe kapanan Bursa-Orhaneli karayolunda ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

Kırsal Doğancı ile Misi mahalleleri arasındaki bölgede şiddetli yağışın ardından meydana gelen sel nedeniyle ulaşımın sağlanamadığı Bursa-Orhaneli karayolunda ekipler aralıksız çalışıyor.

Bölgedeki İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Karayolları ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri kapanan yolları iş makineleriyle toprak yığınlarından temizleyerek kademeli olarak yolu trafiğe açıyor.

Vatandaşların mahsur kaldığı kırsal Doğancı Mahallesi'ne ulaşıldı. Mahallenin girişine kadar olan kısım iş makineleriyle temizlenerek araçların gidiş yolu açıldı.

Türk Kızılayı ve arama kurtarma ekipleri de toprak yığınlarının büyük bölümünü örttüğü otomobillerde mahsur kalanlar olabileceği ihtimalini değerlendirerek çalışma yürütüyor.

Öte yandan, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından temin edilen kumanyalar, NAK Arama Kurtarma ekipleri tarafından ATV tipi araçlarla dağıtıldı.

Kaynak: AA