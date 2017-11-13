  • 13 KASIM 2017, PAZARTESI

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'Bursa'da evlat edinme'ye ilişkin iddialara soruşturma

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından Bursa'da evlat edinmeyle ilgili haberlerdeki iddialara ilişkin soruşturma başlatıldı.

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Bursada evlat edinmeye ilişkin iddialara soruşturma

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, bazı basın-yayın organlarında "Bursa''da evlat edinme"yle ilgili haberlerin yer aldığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İddianın basına yansımasının ardından Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Dr. Fatma Betül Sayan Kaya'nın talimatlarıyla idari soruşturma başlatılmıştır. Ayrıca, soruşturmaya yönelik olarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı denetçiler ve uzman ekipler de titiz bir çalışma yürütmektedir."​

Kaynak: AA

Etiketler: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, bursa, evlat edinme
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