  • 04 AĞUSTOS 2017, CUMA

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Buradasınız : » » Bulgaristan’a açılan sınır kapılarında yoğunluk

Bulgaristan’a açılan sınır kapılarında yoğunluk

Kapıkule'de 10, Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda ise 6 kilometrelik tır kuyruğu oluştu.

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Bulgaristana açılan sınır kapılarında yoğunluk

Bulgaristan'a açılan Kapıkule'de 10, Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda ise 6 kilometrelik tır kuyruğu oluştu.

Taşıdıkları yükleri götürecekleri Avrupa ülkelerine bir an önce ulaştırmak isteyen tır şoförleri, Bulgaristan tarafının işlemleri yavaş sürdürmesi nedeniyle Kapıkule ve Hamzabeyli’de yoğunluğa neden oldu.

Türkiye'den Avrupa'ya geçiş yapacak tırlara uygulanan işlem süresi Bulgaristan tarafında yoğunluk nedeniyle uzayınca tır kuyruğu Kapıkule Sınır Kapısı'nda 10, Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda ise 6 kilometreye ulaştı.

Tır şoförü Hacı Özülkü, gazetecilere yaptığı açıklamada, dün akşamdan beri sırada beklediğini söyledi.

Tır şoförü Abdurrahman Kaya ise kuyruğun en önemli sebebinin Bulgar gümrüğünün yavaş çalışması olduğunu ifade etti. AA

Etiketler: Bulgaristan, Kapıkule, hazbeyli sınır kapısı, TIR kuyruğu
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