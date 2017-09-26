Bugün hava nasıl olacak? İşte il il hava sıcaklıkları...

Yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Kütahya, Osmaniye, Hatay'ın kuzey kıyıları, Kahramanmaraş'ın batı kesimleri, Ankara, Eskişehir, Niğde, Kayseri, Sivas çevreleri ile zamanla Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların ; Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde kuvvetli (21-50 Kg/m2), Kırklareli'nin doğu kesimlerinde yer yer çok kuvvetli (51-75 Kg/m2) olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, zamanla Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kuzey Ege, Batı Akdeniz ile Batı Karadeniz kıyılarında kuvvetli (30-60 Km/sa) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI : Yağışların ; Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde kuvvetli (21-50 Kg/m2), Kırklareli'nin doğu kesimlerinde yer yer çok kuvvetli (51-75 Kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Trakya'da yer yer kuvvetli (21-50 Kg/m2), Kırklareli'nin doğusunda çok kuvvetli (51-75 Kg/m2) olması bekleniyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

BALIKESİR °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURSA °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, doğusunda çok kuvvetli olmak üzere il genelinde zaman zaman kuvvetli olması bekleniyor.

EGE

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Kütahya çevrelerinin bugün (salı) öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey kıyılarında kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice (30-50 Km/sa) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 24°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

DENİZLİ °C, 29°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

İZMİR °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 28°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bugün (salı) öğle saatlerinden sonra Osmaniye çevreleri, Hatay'ın kuzey kıyıları ve Kahramanmaraş'ın batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güneybatı kıyılarında kuzeybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 Km/sa) esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 32°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

ANTALYA °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 30°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, bugün (salı) öğle saatlerinden sonra kuzey kıyıları sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 25°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzeyi yer yer çok bulutlu, bugün (salı) öğle saatlerinden sonra Ankara, Eskişehir, Niğde, Kayseri ve Sivas çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 27°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, bugün (salı) öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 27°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 24°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, bugün (salı) öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı

KARAMAN °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı zamanla çok bulutlu, bu akşam saatlerinden sonra bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ; kıyı kesimlerinde kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (30-60 Km/sa) esmesi bekleniyor.

BOLU °C, 25°C

Parçalı zamanla çok bulutlu bu gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı bulutlu

DÜZCE °C, 27°C

Parçalı zamanla çok bulutlu bu gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı bulutlu

KASTAMONU °C, 25°C

Parçalı zamanla çok bulutlu bu gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı bulutlu

ZONGULDAK °C, 24°C

Parçalı zamanla çok bulutlu bu gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu bugün (salı) öğle saatlerinden sonra Gümüşhane ve Bayburt çevreleri ile akşam saatlerinden itibaren Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ve Tokat çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 27°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu

GİRESUN °C, 23°C

Parçalı zamanla çok bulutlu bu akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 23°C

Parçalı zamanla çok bulutlu bu akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

TRABZON °C, 25°C

Parçalı zamanla çok bulutlu bu akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, bugün (salı) öğle saatlerinden sonra Erzurum, Erzincan ve Tunceli çevreleri ile bu akşam saatlerinden itibaren Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ELAZIĞ °C, 31°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

ERZURUM °C, 24°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, bugün (salı) öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı

HAKKARİ °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 26°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinden itibaren hafif sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu