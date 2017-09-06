Bugün hava nasıl olacak? 6 Eylül 2017

Yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ve Karadeniz ile İstanbul, Bursa, Yalova, Eskişehir, Nevşehir, Niğde ve Kayseri çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Sakarya, Düzce, Bolu, Zonguldak, Bartın, Çankırı, Çorum, Kastamonu, Sinop, Rize, Karabük'ün kuzey, Trabzon'un doğu ve Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

MARMARA

Parçalı, yer yer çok bulutlu, doğusu ile İstanbul, Bursa ve Yalova çevrelerinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu sabah saatlerinde Sakarya çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

BALIKESİR °C, 27°C

Parçalı, zamanla az bulutlu

BURSA °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 28°C

Parçalı, zamanla az bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Güney Ege kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetlice (30-50 Km/sa) esmesi bekleniyor.

A.KARAHISAR °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

AYDIN °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

IZMIR °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

KÜTAHYA °C, 23°C

Parçalı, zamanla az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor. Rüzgarın; Batı Akdeniz'in batı kıyılarında kuzeybatı yönlerden kuvvetlice (30-50 Km/sa) esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 34°C

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimlerinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor.

ANTALYA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

MERSİN °C, 32°C

Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı, kuzey ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ilk saatlerde kuzeybatı kesimleri ile zamanla kuzey ve doğusu ile Konya, Niğde, Nevşehir ve Kayseri çevrelerinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu sabah ilk saatlerde Çankırı çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerden itibaren aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KAYSERİ °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİVAS °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, ilk saatlerden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor. Yağışların; Düzce, Bolu, Zonguldak, Bartın, Kastamonu ve Sinop çevreleri ile Karabük'ün kuzey kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

BARTIN °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor. Yağışların; ilk saatlerde kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor. Yağışların; ilk saatlerde kuvvetli olması bekleniyor.

KASTAMONU °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor. Yağışların; ilk saatlerde kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor. Yağışların; ilk saatlerde kuvvetli olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu sabah ilk saatlerde Çorum çevreleri ile Amasya'nın batı ilçelerinde, akşam saatlerinden itibaren de Rize çevreleri, Artvin'in kıyı kesimleri ile Trabzon'un il merkezi ve doğu ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ARTVİN °C, 28°C

Parçalı, çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçecek. Yağışların; akşam saatlerinden itibaren kıyı kesimlerde kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 22°C

Parçalı, çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı

TOKAT °C, 26°C

Parçalı, çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı

TRABZON °C, 25°C

Parçalı, çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçecek. Yağışların; akşam saatlerinden itibaren il merkezi ve doğu ilçelerde kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzeyinin zamanla parçalı, Ardahan çevrelerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin iç kesimlerinde güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 Km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

ELAZIĞ °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

ERZURUM °C, 29°C

Parçalı bulutlu

IĞDIR °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞIRNAK °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

DIYARBAKIR °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 34°C

Az bulutlu ve açık