Bugün hava nasıl olacak?

BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde güneydoğusunda yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
BURSA °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Rüzgarın ; Güney Ege kıyılarında kuzeybatı yönlerden kuvvetlice (30-50 Km/sa) esmesi bekleniyor.
A.KARAHISAR °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 23°C
Az bulutlu
IZMIR °C, 25°C
Az bulutlu
MANISA °C, 25°C
Az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, bu sabah saatlerinde Hatay'ın Yayladağı, Arsuz, Samandağ ve İskenderun ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Isparta ve Burdur çevrelerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ADANA °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu
ANTALYA °C, 28°C
Az bulutlu
HATAY °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde Yayladağı, Arsuz, Samandağ ve İskenderun ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 20°C
Az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ANKARA °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
KAYSERİ °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
KONYA °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
BARTIN °C, 19°C
Parçalı bulutlu
BOLU °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
DÜZCE °C, 20°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK °C, 18°C
Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz'in aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
ORDU °C, 17°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 19°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
TRABZON °C, 16°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzeydoğusu ile Muş ve Bingöl çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, bölgenin kuzeydoğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ELAZIĞ °C, 23°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
ERZURUM °C, 13°C
Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri yer yer karla karışık yağmurlu
KARS °C, 13°C
Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri yer yer karla karışık yağmurlu
VAN °C, 17°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı, kuzeyinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DIYARBAKIR °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu
GAZİANTEP °C, 25°C
Parçalı bulutlu
MARDİN °C, 23°C
Parçalı bulutlu
SIIRT °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu