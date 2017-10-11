Bugün hava nasıl olacak?

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde güneydoğusunda yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BURSA °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Rüzgarın ; Güney Ege kıyılarında kuzeybatı yönlerden kuvvetlice (30-50 Km/sa) esmesi bekleniyor.

A.KARAHISAR °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 23°C

Az bulutlu

IZMIR °C, 25°C

Az bulutlu

MANISA °C, 25°C

Az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, bu sabah saatlerinde Hatay'ın Yayladağı, Arsuz, Samandağ ve İskenderun ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Isparta ve Burdur çevrelerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ADANA °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 28°C

Az bulutlu

HATAY °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde Yayladağı, Arsuz, Samandağ ve İskenderun ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 20°C

Az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

KAYSERİ °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BARTIN °C, 19°C

Parçalı bulutlu

BOLU °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE °C, 20°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 18°C

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz'in aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

ORDU °C, 17°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 19°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON °C, 16°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzeydoğusu ile Muş ve Bingöl çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, bölgenin kuzeydoğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ELAZIĞ °C, 23°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

ERZURUM °C, 13°C

Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri yer yer karla karışık yağmurlu

KARS °C, 13°C

Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri yer yer karla karışık yağmurlu

VAN °C, 17°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı, kuzeyinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DIYARBAKIR °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP °C, 25°C

Parçalı bulutlu

MARDİN °C, 23°C

Parçalı bulutlu

SIIRT °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu