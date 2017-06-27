Bugün hava nasıl olacak?

Yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinin az bulutlu ve açık öğle saatlerinde iç kesimlerin yer yer parçalı bulutlu; Kırklareli, Bolu, Karabük, Kastamonu, Afyonkarahisar, Çankırı ve Eskişehir çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve batı kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde bölgenin güneydoğu kesimleri ile Trakya parçalı bulutlu, Kırklareli çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA, 32
Az bulutlu, öğle saatlerinde parçalı bulutlu
ÇANAKKALE, 35
Az bulutlu ve açık
ISTANBUL, 31
Az bulutlu
KIRKLARELI, 34
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde parçalı bulutlu kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, Afyonkarahisar çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHISAR, 32
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde parçalı bulutlu kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
IZMIR, 35
Az bulutlu ve açık
KÜTAHYA, 32
Parçalı ve az bulutlu
MANISA, 36
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde Göller Yöresi'nin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA, 35
Az bulutlu ve açık
ANTALYA, 32
Az bulutlu ve açık
BURDUR, 35
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde kuzeybatısı yer yer parçalı bulutlu; Eskişehir ve Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve batı çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA, 34
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde parçalı bulutlu kuzey ve batı çevreleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
CANKIRI, 33
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde parçalı bulutlu kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR, 32
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde parçalı bulutlu kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARAMAN, 34
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Az bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu; Bolu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU, 30
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde parçalı bulutlu kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE, 34
Az bulutlu, öğle saatlerinde parçalı bulutlu
KARABÜK, 33
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde parçalı bulutlu kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK, 25
Az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA, 36
Az bulutlu ve açık
ARTVİN, 32
Az bulutlu
SAMSUN, 25
Az bulutlu
TRABZON, 27
Az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ELAZIĞ, 39
Az bulutlu ve açık
ERZURUM, 31
Az bulutlu ve açık
HAKKARİ, 34
Az bulutlu ve açık
KARS, 30
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DIYARBAKIR, 41
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP, 40
Az bulutlu ve açık
MARDİN, 38
Az bulutlu ve açık
SIIRT, 40
Az bulutlu ve açık