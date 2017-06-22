Bugün hava nasıl olacak/ 22 Haziran 2017

Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Muş ve Van çevreleri ile Kastamonu'nun güney kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden, zamanla Karadeniz kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında yer yer kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA, 31
Parçalı ve az bulutlu
EDİRNE, 35
Parçalı, yer yer çok bulutlu
İSTANBUL, 28
Parçalı, yer yer çok bulutlu
KIRKLARELİ, 33
Parçalı, yer yer çok bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR, 25
Parçalı ve az bulutlu
AYDIN, 36
Az bulutlu ve açık
İZMİR, 33
Az bulutlu ve açık
MANİSA, 34
Az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA, 30
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu
ANTALYA, 34
Parçalı ve az bulutlu
HATAY, 29
Parçalı bulutlu
MERSİN, 30
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA, 25
Parçalı, yer yer çok bulutlu
ÇANKIRI, 25
Parçalı, yer yer çok bulutlu
ESKİŞEHİR, 28
Parçalı, yer yer çok bulutlu
KONYA, 26
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kastamonu'nun güney kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU, 25
Parçalı, yer yer çok bulutlu
DÜZCE, 30
Parçalı bulutlu
KASTAMONU, 24
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra güney kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK, 27
Parçalı, yer yer çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA, 26
Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜMÜŞHANE, 23
Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN, 26
Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON, 24
Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzeydoğu kesimleri ile Muş ve Van çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AĞRI, 22
Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ELAZIĞ, 30
Parçalı bulutlu
ERZURUM, 21
Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS, 18
Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR, 31
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP, 30
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT, 29
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA, 34
Az bulutlu ve açık