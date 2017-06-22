Bugün hava nasıl olacak/ 22 Haziran 2017

Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Muş ve Van çevreleri ile Kastamonu'nun güney kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden, zamanla Karadeniz kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında yer yer kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA, 31



Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE, 35

Parçalı, yer yer çok bulutlu

İSTANBUL, 28



Parçalı, yer yer çok bulutlu

KIRKLARELİ, 33

Parçalı, yer yer çok bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR, 25

Parçalı ve az bulutlu

AYDIN, 36

Az bulutlu ve açık

İZMİR, 33



Az bulutlu ve açık

MANİSA, 34

Az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA, 30

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu

ANTALYA, 34



Parçalı ve az bulutlu

HATAY, 29

Parçalı bulutlu

MERSİN, 30

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA, 25



Parçalı, yer yer çok bulutlu

ÇANKIRI, 25

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ESKİŞEHİR, 28

Parçalı, yer yer çok bulutlu

KONYA, 26

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kastamonu'nun güney kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU, 25

Parçalı, yer yer çok bulutlu

DÜZCE, 30

Parçalı bulutlu

KASTAMONU, 24

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra güney kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK, 27

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA, 26

Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜMÜŞHANE, 23

Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN, 26

Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON, 24

Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzeydoğu kesimleri ile Muş ve Van çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AĞRI, 22

Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ELAZIĞ, 30

Parçalı bulutlu

ERZURUM, 21

Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS, 18

Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR, 31

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP, 30

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT, 29

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA, 34

Az bulutlu ve açık