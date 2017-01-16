Bugün hava nasıl olacak? 16 Ocak 2017

Yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz ile Mersin, Kırşehir, Yozgat ve Çorum çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı şeklinde görülecek yağışların Muğla ve Antalya çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli (50-100 kg/m2); İzmir, Manisa ve Aydın çevreleri, Çanakkale'nin güney ilçeleri, Balıkesir'in batısı, Isparta merkez ve güney ilçeleri ile Burdur'un doğu ilçelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m2) olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden, Marmara'nın kuzey ve batısı ile Batı Karadeniz kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Ege, Batı Akdeniz, Marmara, Batı Karadeniz kıyılarında kuvvetlice (40-60km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yurdun batı kesimlerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Pazar gece saatleri ile 18.01.2017 Çarşamba günü sabah saatleri arasında aralıklarla Muğla ve Antalya çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli (50-100 kg/m2); İzmir, Manisa ve Aydın çevreleri, Çanakkale'nin güney ilçeleri, Balıkesir'in batısı, Isparta merkez ve güney ilçeleri ile Burdur'un doğu ilçelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA



MARMARA

Çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Trakya'da yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Yağışların öğle saatlerine kadar Çanakkale'nin güney ilçeleri ile Balıkesir'in batısında kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın batı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Bu sabah saatlerinde güneydoğusunda yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BİLECİK °C, 6°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve yüksekleri karla karışık yağmurlu

BURSA °C, 8°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ISTANBUL °C, 6°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TEKİRDAĞ °C, 4°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

EGE

Çok bulutlu ve aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, İç Ege'de yer yer karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Yağışların İzmir, Manisa ve Aydın çevrelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli, Muğla çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

A.KARAHISAR °C, 7°C

Çok bulutlu ve yağmurlu

DENİZLİ °C, 11°C

Çok bulutlu, zamanla aralıklı sağanak yağışlı

IZMIR °C, 12°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

KÜTAHYA °C, 7°C

Çok bulutlu ve karla karışık yağmurlu, zamanla yağmurlu

AKDENİZ

Parçalı, batısı çok bulutlu, bölgenin batısı ile Mersin çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, batısının iç kesimlerinin yer yer karlakarışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Isparta merkez ve güney ilçeleri ile Burdur'un doğu ilçelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli, Antalya çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması beklenmektedir. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte Göller Yöresinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ADANA °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 16°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

BURDUR °C, 8°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğu ilçelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

MERSİN °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, Anamur çevreleri ile zamanla il geneli sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzeybatı kesimleri ile Yozgat ve Kırşehir çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur, sabah saatlerinde kuzeybatısında yer yer karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte bölgenin doğusunda yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

ANKARA °C, 6°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı, zamanla il geneli yağmurlu, sabah saatlerinde yer yer sisli

KARAMAN °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 7°C

Çok bulutlu

SİVAS °C, 1°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimlerde yağmur, iç kesimlerde yer yer karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BARTIN °C, 9°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

BOLU °C, 5°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

KASTAMONU °C, 4°C

Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 8°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde Çorum çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

BAYBURT °C, -3°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde puslu

TOKAT °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı ile birlikte sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ARDAHAN °C, -11°C

Parçalı ve az bulutlu

ELAZIĞ °C, 6°C

Parçalı ve az bulutlu

ERZURUM °C, -6°C

Parçalı az bulutlu ve sisli

VAN °C, 2°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde kuzey kesimlerinde hafif buzlanma ve don ile birlikte doğu kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

BATMAN °C, 9°C

Az bulutlu ve açık, sabah saatlerinde sisli

DIYARBAKIR °C, 9°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 8°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 10°C

Az bulutlu ve açık