Bugün hava nasıl olacak? 14 Ekim 2017

Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, bugün Marmara’nın doğusu ve Batı Karadeniz ile Kütahya, Afyonkarahisar'ın kuzeyi, Ankara, Çankırı, Eskişehir, Tekirdağ, Balıkesir’in kuzeyi, Çanakkale’nin doğusu ve Kırklareli’nin kıyı ilçelerinin, yarın (Pazar) Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Ardahan çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Pazar) sabah saatlerinden itibaren Rize ve Artvin'in kıyı ilçelerinde kuvvetli olmak üzere genellikle yağmur ve sağanak, Ardahan'da karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Marmara'da yer yer batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Ege kıyılarında kuzeybatı yönlerden yer yer kuvvetli (30-60 Km/sa) esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Yarın (Pazar) sabah saatlerinden itibaren Rize ve Artvin'in kıyı ilçelerinde kuvvetli olacağından yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, zamanla doğusu çok bulutlu, bugün (cumartesi) sabah saatlerinden itibaren doğusu ile Tekirdağ, Balıkesir'in kuzeyi, Çanakkale'nin doğusu ve Kırklareli'nin kıyı ilçelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
BURSA, 18
Parçalı bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu,bugün (cumartesi) sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
EDİRNE, 21
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL, 18
Parçalı bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, bugün (cumartesi) sabah saatlerinden itibaren hafif sağanak yağışlı
KIRKLARELİ, 21
Parçalı bulutlu, zamanla kıyıları çok bulutlu,bugün (cumartesi) sabah saatlerinden itibaren kıyıları aralıklı sağanak yağışlı
EGE
Az bulutlu ve açık, zamanla iç ve kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, bugün (cumartesi) öğle saatlerinden sonra Kütahya çevreleri ile Afyonkarahisar'ın kuzey kesimlerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın yarın kıyı kesimlerde kuzeybatı yönlerden yer yer kuvvetli (30-60 Km/sa) esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR, 17
Parçalı ve az bulutlu, zamanlan parçalı yer yer çok bulutlu, bugün (cumartesi) öğle saatlerinden sonra kuzey kesimlerinin hafif sağanak yağışlı
İZMİR, 24
Az bulutlu ve açık
MANİSA, 25
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
MUĞLA, 25
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Isparta ve Burdur çevrelerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
ADANA, 30
Az bulutlu
ANTALYA, 28
Az bulutlu
BURDUR, 23
Parçalı ve az bulutlu
HATAY, 28
Az bulutlu
İÇ ANADOLU
Az bulutlu, zamanla kuzeybatısı parçalı ve çok bulutlu, bugün (cumartesi) öğle saatlerinden sonra Eskişehir, Ankara ve Çankırı çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
ANKARA, 18
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, bugün (cumartesi) öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı
ÇANKIRI, 18
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, bugün (cumartesi) öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR, 16
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, bugün (cumartesi) öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı
KARAMAN, 20
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu, bugün (cumartesi) sabah saatlerinden itibaren bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
BOLU, 15
Parçalı yer yer çok bulutlu, bugün (cumartesi) sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
DÜZCE, 17
Parçalı yer yer çok bulutlu, bugün (cumartesi) sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KARABÜK, 17
Parçalı yer yer çok bulutlu, bugün (cumartesi) sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ZONGULDAK, 16
Parçalı yer yer çok bulutlu, bugün (cumartesi) sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu gece saatlerinde Samsun ve Ordu çevreleri ile yarın (Pazar) sabah saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz kıyılarının yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Pazar) sabah saatlerinden itibaren Rize ve Artvin'in kıyı ilçelerinde kuvvetli olması tahmin ediliyor.
AMASYA, 22
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN, 21
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
TOKAT, 19
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON, 19
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) sabah saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, yarın (Pazar) sabah saatlerinden itibaren Ardahan çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
ELAZIĞ, 24
Parçalı ve az bulutlu
ERZURUM, 16
Parçalı bulutlu
KARS, 16
Parçalı zamanla çok bulutlu
ŞIRNAK, 22
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
ADIYAMAN, 27
Az bulutlu ve açık
DİYARBAKIR, 27
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP, 26
Az bulutlu ve açık
SİİRT, 26
Az bulutlu ve açık