Bugün hava nasıl olacak? 14 Ekim 2017

Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, bugün Marmara’nın doğusu ve Batı Karadeniz ile Kütahya, Afyonkarahisar'ın kuzeyi, Ankara, Çankırı, Eskişehir, Tekirdağ, Balıkesir’in kuzeyi, Çanakkale’nin doğusu ve Kırklareli’nin kıyı ilçelerinin, yarın (Pazar) Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Ardahan çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Pazar) sabah saatlerinden itibaren Rize ve Artvin'in kıyı ilçelerinde kuvvetli olmak üzere genellikle yağmur ve sağanak, Ardahan'da karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Marmara'da yer yer batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Ege kıyılarında kuzeybatı yönlerden yer yer kuvvetli (30-60 Km/sa) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Yarın (Pazar) sabah saatlerinden itibaren Rize ve Artvin'in kıyı ilçelerinde kuvvetli olacağından yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, zamanla doğusu çok bulutlu, bugün (cumartesi) sabah saatlerinden itibaren doğusu ile Tekirdağ, Balıkesir'in kuzeyi, Çanakkale'nin doğusu ve Kırklareli'nin kıyı ilçelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

BURSA, 18



Parçalı bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu,bugün (cumartesi) sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

EDİRNE, 21

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL, 18



Parçalı bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, bugün (cumartesi) sabah saatlerinden itibaren hafif sağanak yağışlı

KIRKLARELİ, 21

Parçalı bulutlu, zamanla kıyıları çok bulutlu,bugün (cumartesi) sabah saatlerinden itibaren kıyıları aralıklı sağanak yağışlı

EGE

Az bulutlu ve açık, zamanla iç ve kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, bugün (cumartesi) öğle saatlerinden sonra Kütahya çevreleri ile Afyonkarahisar'ın kuzey kesimlerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın yarın kıyı kesimlerde kuzeybatı yönlerden yer yer kuvvetli (30-60 Km/sa) esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR, 17

Parçalı ve az bulutlu, zamanlan parçalı yer yer çok bulutlu, bugün (cumartesi) öğle saatlerinden sonra kuzey kesimlerinin hafif sağanak yağışlı

İZMİR, 24



Az bulutlu ve açık

MANİSA, 25

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

MUĞLA, 25

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Isparta ve Burdur çevrelerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ADANA, 30

Az bulutlu

ANTALYA, 28



Az bulutlu

BURDUR, 23

Parçalı ve az bulutlu

HATAY, 28

Az bulutlu

İÇ ANADOLU

Az bulutlu, zamanla kuzeybatısı parçalı ve çok bulutlu, bugün (cumartesi) öğle saatlerinden sonra Eskişehir, Ankara ve Çankırı çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ANKARA, 18



Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, bugün (cumartesi) öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı

ÇANKIRI, 18

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, bugün (cumartesi) öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR, 16

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, bugün (cumartesi) öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı

KARAMAN, 20

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, bugün (cumartesi) sabah saatlerinden itibaren bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

BOLU, 15

Parçalı yer yer çok bulutlu, bugün (cumartesi) sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DÜZCE, 17

Parçalı yer yer çok bulutlu, bugün (cumartesi) sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KARABÜK, 17

Parçalı yer yer çok bulutlu, bugün (cumartesi) sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK, 16

Parçalı yer yer çok bulutlu, bugün (cumartesi) sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu gece saatlerinde Samsun ve Ordu çevreleri ile yarın (Pazar) sabah saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz kıyılarının yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Pazar) sabah saatlerinden itibaren Rize ve Artvin'in kıyı ilçelerinde kuvvetli olması tahmin ediliyor.

AMASYA, 22

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN, 21

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

TOKAT, 19

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON, 19

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) sabah saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, yarın (Pazar) sabah saatlerinden itibaren Ardahan çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ELAZIĞ, 24

Parçalı ve az bulutlu

ERZURUM, 16

Parçalı bulutlu

KARS, 16

Parçalı zamanla çok bulutlu

ŞIRNAK, 22

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ADIYAMAN, 27

Az bulutlu ve açık

DİYARBAKIR, 27

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP, 26

Az bulutlu ve açık

SİİRT, 26

Az bulutlu ve açık