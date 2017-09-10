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Buradasınız : » » Bugün hava nasıl olacak? 10 Eylül 2017

Bugün hava nasıl olacak? 10 Eylül 2017

Yurt genelinde yağış beklenmiyor. Bütün bölgelerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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Bugün hava nasıl olacak? 10 Eylül 2017

HAVA SICAKLIĞI: Ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığının, batı kesimlerde 2 ila 4 derecede artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA, 36


Az bulutlu ve açık

İSTANBUL, 32


Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ, 34
Az bulutlu ve açık

TEKİRDAĞ, 28
Az bulutlu ve açık

EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR, 32
Az bulutlu ve açık

DENİZLİ, 36
Az bulutlu ve açık

İZMİR, 35


Az bulutlu ve açık

MANİSA, 37
Az bulutlu ve açık

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA, 36
Az bulutlu ve açık

ANTALYA, 33


Az bulutlu ve açık

BURDUR, 35
Az bulutlu ve açık

HATAY, 34
Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA, 33


Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI, 34
Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR, 34
Az bulutlu ve açık

KIRŞEHİR, 34
Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU, 31
Az bulutlu ve açık

DÜZCE, 33
Az bulutlu ve açık

KARABÜK, 35
Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK, 29
Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA, 36
Az bulutlu ve açık

GÜMÜŞHANE, 32
Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN, 28
Parçalı bulutlu

TRABZON, 27
Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ELAZIĞ, 36
Az bulutlu ve açık

ERZURUM, 30
Az bulutlu ve açık

HAKKARİ, 33
Az bulutlu ve açık

KARS, 30
Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR, 38
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP, 38
Az bulutlu ve açık

SİİRT, 37
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA, 40
Az bulutlu ve açık
 

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