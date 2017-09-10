Bugün hava nasıl olacak? 10 Eylül 2017

HAVA SICAKLIĞI: Ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığının, batı kesimlerde 2 ila 4 derecede artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA, 36
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL, 32
Az bulutlu ve açık
KIRKLARELİ, 34
Az bulutlu ve açık
TEKİRDAĞ, 28
Az bulutlu ve açık
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR, 32
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ, 36
Az bulutlu ve açık
İZMİR, 35
Az bulutlu ve açık
MANİSA, 37
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA, 36
Az bulutlu ve açık
ANTALYA, 33
Az bulutlu ve açık
BURDUR, 35
Az bulutlu ve açık
HATAY, 34
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA, 33
Az bulutlu ve açık
ÇANKIRI, 34
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR, 34
Az bulutlu ve açık
KIRŞEHİR, 34
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU, 31
Az bulutlu ve açık
DÜZCE, 33
Az bulutlu ve açık
KARABÜK, 35
Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK, 29
Az bulutlu ve açık
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA, 36
Az bulutlu ve açık
GÜMÜŞHANE, 32
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN, 28
Parçalı bulutlu
TRABZON, 27
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ELAZIĞ, 36
Az bulutlu ve açık
ERZURUM, 30
Az bulutlu ve açık
HAKKARİ, 33
Az bulutlu ve açık
KARS, 30
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR, 38
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP, 38
Az bulutlu ve açık
SİİRT, 37
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA, 40
Az bulutlu ve açık