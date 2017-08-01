Bugün hava nasıl olacak? (01.08.2017)

Ülke genelinde 2 ila 4 derece artarak, iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, batı bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
BURSA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
EDİRNE °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
ISTANBUL °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
TEKİRDAĞ °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
EGE
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde güneyinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey ve kıyı kesimlerde kuzey yönlerden kuvvetlice (30-50 Km/sa) esmesi bekleniyor.
A.KARAHISAR °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ °C, 39°C
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde yer yer parçalı bulutlu
IZMIR °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
KONYA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
NİĞDE °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Batı Karadeniz kıyılarında kuzeydoğudan kuvvetli (40-60 Km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
BARTIN °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
BOLU °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
SİNOP °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Az bulutlu ve açık, Doğu Karadeniz'in yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
SAMSUN °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
TOKAT °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
TRABZON °C, 27°C
Parçalı bulutlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık,doğusunun yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Erzurum, Kars, Ağrı, Ardahan ve Iğdır çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ELAZIĞ °C, 41°C
Az bulutlu ve açık
ERZURUM °C, 35°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HAKKARİ °C, 35°C
Parçalı bulutlu
TUNCELİ °C, 41°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADIYAMAN °C, 43°C
Az bulutlu ve açık
DIYARBAKIR °C, 44°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 41°C
Az bulutlu ve açık
KİLİS °C, 41°C
Az bulutlu ve açık