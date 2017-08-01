Bugün hava nasıl olacak? (01.08.2017)

Ülke genelinde 2 ila 4 derece artarak, iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, batı bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

BURSA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

EDİRNE °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

ISTANBUL °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

TEKİRDAĞ °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

EGE

Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde güneyinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey ve kıyı kesimlerde kuzey yönlerden kuvvetlice (30-50 Km/sa) esmesi bekleniyor.

A.KARAHISAR °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 39°C

Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde yer yer parçalı bulutlu

IZMIR °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

NİĞDE °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Batı Karadeniz kıyılarında kuzeydoğudan kuvvetli (40-60 Km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

BARTIN °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

BOLU °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

SİNOP °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Az bulutlu ve açık, Doğu Karadeniz'in yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

SAMSUN °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

TOKAT °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

TRABZON °C, 27°C

Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık,doğusunun yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Erzurum, Kars, Ağrı, Ardahan ve Iğdır çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ELAZIĞ °C, 41°C

Az bulutlu ve açık

ERZURUM °C, 35°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HAKKARİ °C, 35°C

Parçalı bulutlu

TUNCELİ °C, 41°C

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN °C, 43°C

Az bulutlu ve açık

DIYARBAKIR °C, 44°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 41°C

Az bulutlu ve açık

KİLİS °C, 41°C

Az bulutlu ve açık