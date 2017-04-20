Bu kez dolandırıcılar tuzağa düştü

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), kendisini telefonla arayarak FETÖ bahanesiyle dolandırmak isteyen şüphelileri polise yakalatan 73 yaşındaki kadının ifadesini sosyal medyada paylaştı.

EGM'nin, iletişim yoluyla dolandırıcılığa karşı bilinçlendirme çalışmalarının olumlu sonuçları alınmaya başlandı.

Giresun'da yaşayan Y.U. (73) adlı kadının, telefonda kendilerini polis olarak tanıtıp FETÖ bahanesiyle altın talep eden H.G. ile Suriye uyruklu A.E'yi polislere yakalatması, bunun son örneği oldu.

Y.U'nun olayın ardından emniyette verdiği ifadesi, EGM'nin sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

Sabah saatlerinde polis olduklarını söyleyen hırsızlar tarafından arandığını anlatan Y.U, dolandırıcıların kendisine kimliğini kaybedip kaybetmediğini sorduğunu belirtti.

Kimliğini kaybettiğini ancak yenisini çıkarttırdığı söylediğini ifade eden Y.U, dolandırıcıların, kendisine ait nüfus cüzdanıyla iki FETÖ'cü kadının iki kuyumcudan hırsızlık yaptığı yalanını anlattıklarını kaydetti.

Dolandırıcılara altın yerine kaşık sesi dinletti

Dolandırıcıların, bu işin üzerine kalmaması için yardımcı olma bahanesiyle banka bilgileri ile altın miktarını sorduklarını ve konuyu kimseye anlatmamasını istediklerini dile getiren Y.U, altınların sesini duymak isteyen hırsızlara poşete koyduğu kaşıkların sesini dinlettiğini söyledi.

Durumu polise ihbar ettiğini, dolandırıcıların yönlendirmesiyle sokağa çıktığını belirten Y.U, şunları anlattı:

"Ben yürüyorum, bunlar bana 'Biraz daha yürü.' diye talimat veriyor ama tabii emniyete haber verdim. Bunlar da beni takip ediyor, onlar da beni takip ediyor. Esmer, orta boylu bir çocuk önüme geldi. 'Teyze, ben polisim, emniyetten geliyorum. Seni kurtaracağız.' dedi. 'İnşallah, Allah sizi başımızdan eksik etmesin.' dedim. Hemen poşete uzanıyordu. Poşete uzanırken hemen polisler geldi, yakaladılar. Onları öyle bir güzel kıskıvrak yakalattım ki insanlara da örnek olsun. Bile bile soyulmasınlar."

Giresun Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan şüphelilerin çıkarıldıkları mahkemece tutuklandıkları öğrenildi.

Emniyet yetkilileri, vatandaşlara "Polis, asker veya savcı sizlerden asla para talep etmez." şeklindeki uyarısını hatırlattı.

Yetkililer, iletişim yoluyla dolandırıcılık olaylarının önüne geçebilmek amacıyla EGM tarafından yapılan bilinçlendirme çalışmaları sayesinde bu suça karşı farkındalığın günden güne arttığını bildirdi.