  • 17 TEMMUZ 2017, PAZARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 35º
Sıcak
Sıcak
  • DOLAR 3.539
    EURO 4.059
  • BIST 106053.24
    ALTIN 140.156
Buradasınız : » » Bodrum'un 38 yıllık eğlence mekanı yıkıldı

Bodrum'un 38 yıllık eğlence mekanı yıkıldı

Bodrum'da, 38 yıl eğlence sektöründe hizmet verdikten sonra kapanan Halikarnas isimli eğlence merkezinin yıkım işlemi tamamlandı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Bodrumun 38 yıllık eğlence mekanı yıkıldı

Bodrum'da, 38 yıl eğlence sektöründe hizmet verdikten sonra kapanan Halikarnas isimli eğlence merkezinin yıkım işlemi tamamlandı.

Bodrum Kumbahçe Mahallesi'nde 1979'da açılan dünyaca ünlü "Halikarnas The Club" işletme ve mal sahipleri arasında yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle 11 Mayıs 2017'de kapandı. Halikarnas markası sahibi Süleyman Demir'in boşaltma işlemi yapmasının ardından yıllara meydan okuyan binanın yıkım işlemi de mayıs ayı ortasında başladı. İşletme, iş makineleriyle yapılan çalışmayla tamamen yıkıldı.

Geçmiş yıllarda Naomi Campbell, Kid Rock, Pamela Anderson, Sting, Dustin Hoffman, Blues Brothers, Phil Collins ve David Koch gibi sayısız dünyaca ünlü ismi ağırlayan Halikarnas, yıllarca Türkiye'nin en ünlü mekanları arasında yer aldı.

Eğlence sektörünün lokomotifi olarak değerlendirilen mekanın bulunduğu alanın, mirasçıları tarafından nasıl değerlendirileceği ise şimdilik bilinmiyor.

Halikarnas markası sahibi iş adamı Süleyman Demir, AA muhabirine, Bodrum'a 38 yıl önce kazandırdığı mekanı çok büyük bir aşkla çalıştırdığını söyledi. Bodrum'un hak ettiği yeri alması için projeler geliştirdiğini ifade eden Demir, bu bölgenin dünyaya yayılması için çok büyük çaba sarf ettiğini anlattı.

İlçenin doğasının ve denizinin herkesi çok etkilediğini belirten Demir, "Bütün medeniyetlerin beşiği olan Ege, bütün dünyaya tanıtılmalı diye düşünüyordum. Bunu da Halikarnas ile bir nebze başardığıma inanıyorum." dedi.

Etiketler: bodrum, halikarnas, halikarnas yıkıldı
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER