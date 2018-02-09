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Bitlis'te PKK/KCK'ya operasyon: 2 tutuklama

Bitlis'te bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan iki zanlı tutuklandı.

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Bitliste PKK/KCKya operasyon: 2 tutuklama

Bitlis Valili'ğden yapılan açıklamada, Bitlis Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekiplerince, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

"Yürütülen kapsamlı ve duyarlı çalışmalar neticesinde, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan aranan ve hakkında 2 yıl 9 ay 10 gün hapis cezası bulunan Y.C. ile yine aynı suçtan hakkında 10 ay kesinleşmiş hapis cezası olan M.S.T. ekiplerimizce yakalanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir."

Açıklamada, terör örgütleri ve bu örgütlerin gerçekleştirdikleri eylemlere karşı mücadelenin, halkın desteğini alan güvenlik güçlerince kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.

Kaynak: AA

Etiketler: PKK, kck, Bitlis
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