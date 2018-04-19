Başkent'te "Gülen" isimli cadde ve sokak tabelaları değiştirildi

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Belediye Meclisi'nde, FETÖ elebaşı Gülen'in soyadını çağrıştıran cadde ve sokak isimlerinin değiştirilmesi, oy birliğiyle karara bağlandı.

Kararın ardından Ankara Valiliği'nin onayıyla yenilenen tabelalar Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından yerlerine takıldı.

Bu kapsamda, Çubuk, Elmadağ, Kazan, Keçiören ve Pursaklar'daki toplam 7 cadde ve sokağa "Vatan", "Hilal", "Alsancak", "Anayurt", "Bayrak", "Diriliş" ve "Kayı" adları verildi.

Kaynak: AA