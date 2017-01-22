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Başbakan Yıldırım şehit ailesini ziyaret etti

Başbakan Yıldırım, El Bab'da şehit düşen Topal'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

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Başbakan Yıldırım şehit ailesini ziyaret etti

Başbakan Binali Yıldırım, Sancaktepe'de şehit Selim Topal'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Başbakanlık kaynakları, Başbakan Yıldırım'ın, Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Suriye'nin kuzeyindeki El Bab'ın Suflaniyah bölgesinde terör örgütü DEAŞ mensuplarınca bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Topal'ın Sancaktepe'de oturan ailesini ziyaret ettiğini bildirdi.

Yaklaşık bir saat süren ziyarete, Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli ile Maliye Bakanı Naci Ağbal'ın da eşlik ettiği belirtildi.

Etiketler: Başbakan Yıldırım, El Bab
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