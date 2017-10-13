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Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek Washington'da

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, G20 ülkelerinin maliye bakanları ve merkez bankası başkanlarının bir araya geldiği "G20 Aile Fotoğrafı" çekiminde yer aldı.

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Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek Washingtonda

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, G20 ülkelerinin maliye bakanları ve merkez bankası başkanlarının bir araya geldiği "G20 Aile Fotoğrafı" çekiminde yer aldı.

Şimşek, Washington'da düzenlenen Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası Yıllık Toplantıları kapsamında G20 Aile Fotoğrafı çekimine katıldı.

Başbakan Yardımcısı Şimşek, üye ülkelerin maliye bakanları ve merkez bankası başkanlarını bir araya getiren çekim öncesinde IMF Başkanı Christine Lagarde, Japonya Merkez Bankası Başkanı Haruhiko Kuroda ve OECD Genel Sekreteri Angel Gurria ile sohbet etti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Murat Çetinkaya'nın da aralarında bulunduğu katılımcıların, kısa süre önce istifasını açıklayan Almanya Maliye Bakanı Wolfgang Schaeuble'yi alkışlayarak karşılaması dikkati çekti.

Şimşek ve diğer katılımcılar, çekimlerden sonra küresel ekonomiye yönelik son gelişmeleri değerlendirecekleri "G20 Çalışma Yemeği"nin yapılacağı salona geçti. 

Etiketler: washington, g20, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek
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