Balıkesir’de zincirleme trafik kazası: 3 yaralı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir otomobilin kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarpması sonucu meydana gelen zincirleme trafik kazasında, aralarında bir polis memurunun da bulunduğu 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, E.A'nın kullandığı 10 KJ 811 plakalı otomobil, Edremit-Çanakkale karayolu Zeytinli mevkisinden kırmızı ışıkta bekleyen 34 KN 6628 ve 10 KB 099 plakalı araçlar ile Balıkesir Emniyet Müdürlüğüne ait 10 EN 360 plakalı radar aracına çarptı.

Kazada, sürücü E.A ile aynı araçta bulunan F.D ve radar aracının sürücüsü olan polis memuru yaralandı.

Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesinin ardından olay yerine gelen itfaiye ekipleri ve güvenlik güçleri, araçlarda sıkışan yaralıları çıkardı.

Sağlık ekipleri alkollü oldukları öne sürülen sürücü E.A ve arkadaşı F.D'yi ambulansa bildirmekte zorlandı.

Yaralılar, 112 acil servis ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Bu arada, kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, ekiplerin çalışmasının ardından yeniden açıldı.