  • 20 EYLÜL 2017, ÇARŞAMBA

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Balıkesir'de iki yolcu minibüsü çarpıştı: 41 yaralı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde aynı hatta çalışan iki yolcu minibüsünün çarpışması sonucu aralarında öğrencilerin de bulunduğu 41 kişi yaralandı.

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Balıkesirde iki yolcu minibüsü çarpıştı: 41 yaralı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesi ile Balıkesir'in Edremit ilçesi arasında yolcu taşımacılığı yapan Tolga Emre yönetimindeki 10 M 15024 plakalı minibüs, Akçay Mahallesi yakınlarında yolcu almak için duran Mehmet Sait idaresindeki 10 M 15097 plakalı minibüsle çarpıştı.

Kazada aralarında okullarına gitmek üzere minibüslere binen ortaokul ve lise öğrencilerinin de bulunduğu 41 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Edremit'teki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesi yok

Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, yaptığı açıklamada, yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığını belirterek, "Şu an için 29 yaralı Edremit Devlet Hastanesine, 12 yaralı da Özel Körfez Hastanesine kaldırıldı. 16'sı 18 yaşın altında olan yaralıların görünüş itibarıyla hayati tehlikeleri bulunmamaktadır." ifadesini kullandı.

Etiketler: kaza, balıkesir, trafik Kazası, balıkesir kaza, Edremit
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