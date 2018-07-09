Bakanların ilk mesajları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, merakla beklenen kabineyi açıkladı.

3 bakanın görevi değişmedi. Kabineye 11 yeni isim katıldı. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar da Milli Savunma Bakanlığı'na getirildi. Bakanlar, ilk mesajlarını sosyal medya hesapları Twitter'dan paylaştı.

Eski sistemde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olarak görev yapan Berat Albayrak, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Hazina ve Maliye Bakanı oldu.

"Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum"

Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürlerini sunarak şunları söyledi:

"Türkiye Cumhuriyeti’nin yeni sisteminde bizi bu göreve layık gören Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum.

Rabbim, yeni sistemin ve hükümetin, ülkemizi ve milletimizi Büyük ve Güçlü Türkiye idealine ulaştırmasını nasip eylesin. Bizi milletimize karşı mahcup etmesin."

Türkiye Cumhuriyeti’nin yeni sisteminde bizi bu göreve layık gören Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum.



Rabbim, yeni sistemin ve hükümetin, ülkemizi ve milletimizi Büyük ve Güçlü Türkiye idealine ulaştırmasını nasip eylesin. Bizi milletimize karşı mahcup etmesin. — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) 9 Temmuz 2018

"Yolumuz ve bahtımız açık olsun"

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül Adalet Bakanlığı'na getirilmesiyle ilgili açıklamada bulundu.

Yeni kabinenin Türkiye'ye ve Türk milletine hayırlı olması temennisinde bulunan Gül, şunları kaydetti:

"Bizi bu göreve yeniden layık gören Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyor, duası ve desteğiyle her zaman arkamızda olan aziz milletimize hakkıyla hizmet edebilmeyi Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde güçlü ve müreffeh Türkiye hedefine durmadan, yorulmadan yürüyeceğiz. Yolumuz ve bahtımız açık, seferimiz kutlu, milletimiz var olsun."

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde güçlü ve müreffeh Türkiye hedefine durmadan, yorulmadan yürüyeceğiz. Yolumuz ve bahtımız açık, seferimiz kutlu, milletimiz var olsun... — Abdulhamit Gül (@abdulhamitgul) 9 Temmuz 2018

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yeni kabinenin ülkeye ve millete hayırlı olması temennisinde bulundu.

Cumhurbaşkanımız @RT_Erdogan başkanlığındaki yeni sistemin ilk kabinesi ülkemize ve milletimize hayırlı uğurlu olsun.#NewEraWithErdogan pic.twitter.com/9ioJoUDN9w — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) 9 Temmuz 2018

"Çağdaş ve modern eğitim sistemi tercih değil zorunluluktur"

Yeni sistemin ilk Milli Eğitim Bakanı olan Ziya Selçuk, "Gençler! Çocuklarım! Artık bana emanetsiniz" mesajı verdi.

Selçuk Twitter hesabından şu mesajı paylaştı:

"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi vatana millete hayırlı olsun. Beni büyük sorumluluk gerektiren Türk çocuklarının geleceğini bana emanet eden beni Milli Eğitim Bakanı olarak kabineye layık gören Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Allah utandırmasın. Gençler! Çocuklarım! Türk çocukları! Artık bana emanetsiniz. Çağdaş ve modern eğitim sistemi tercih değil zorunluluktur. Kod dünyası bizi beklesin. Bilim ve teknolojinin ışığında Türkiye Cumhuriyeti’ni müreffeh devletler seviyesine hep beraber çıkaracağız."

Gençler! Çocuklarım! Türk çocukları!Artık bana emanetsiniz.Çağdaş ve modern eğitim sistemi tercih değil zorunluluktur.Kod dünyası bizi beklesin.Bilim ve teknolojinin ışığında Türkiye Cumhuriyeti’ni müreffeh devletler seviyesine hep beraber çıkaracağız. — Ziya Selçuk (@TCmilliegitm) 9 Temmuz 2018

Kaynak: TRT Haber, AA