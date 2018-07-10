Bakan Soylu yemin ederken CHP salondan çıktı

Yeni sistemin ilk kabinesinin açıklanmasının ardından bakanlar yemin etti, devir teslim törenleri başladı.
Genel Kurulu terk ettiler
CHP milletvekilleri, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yemin etmek için kürsüye geldiği sırada Genel Kurul Salonu'nu terk etti.
Salonda CHP'den sadece Grup Başkanvekili Engin Altay kaldı.
Soylu'ya kuvvetli alkış
Bunun üzerine, bakanları yeminleri öncesi ve sonrasında alkışlayan AK Partili milletvekilleri, Soylu'yu daha yoğun şekilde alkışladı.
CHP milletvekilleri, Soylu'nun ardından kürsüye gelen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'un yemini sırasında Genel Kurula yeniden döndü.
CHP ve HDP milletvekillerinin, bakanların yemin etmelerini alkışlamaması dikkati çekti.
Kaynak: AA