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Bakan Soylu yemin ederken CHP salondan çıktı

Yeni kabinede görev yapacak bakanlar yemin etti. Sıra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya geldiğinde CHP, Genel Kurul Salonu'nu terk etti.

10 Temmuz 2018 Salı 17:00





