Bakan Demircan: Yüksek teknoloji ürünü cihazları Türkiye'de ürettirmek için gerekli adımlar atıldı

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, İstanbul Sağlık İl Müdürlüğü'nün Hidiv Kasrı'nda düzenlediği iftarda, sağlık yöneticileriyle bir araya geldi.

Burada konuşan Bakan Demircan, Türkiye'de sağlıkçıların büyük bir fedakarlık içinde çok büyük bir görev ifa ettiklerini söyledi.

Sağlık hizmetinin 7/24 stop etmeden çalışan bir makina gibi hiç durmadan devam eden bir hizmet olduğunu ifade eden Demircan, "En ufak bir arızada da sesi fazla çıkar. O nedenle sağlık hizmeti emek, bilgi, beceri, fedakarlık ister. Türkiye'de sağlık alanında hizmet veren bütün kardeşlerimiz, doktorlarımız, hemşirelerimiz, teknisyenlerimiz, ebelerimiz fevkalade büyük bir görevi yerine getiriyorlar. Diğer ülkeleri, diğer milletleri kıskandıracak düzeyde güzel bir hizmet sunuyorlar" dedi.

Türkiye'nin son 18 yıl içinde sağlık alt yapısını hızla yenilediğini ve yenilemeye devam ettiğini anlatan Demircan, sözlerine şöyle devam etti:

"Aynı şekilde sağlık teknolojisindeki imkanları Türkiye'ye kazandırmaya çalışıyor. Türkiye sağlıkta tüketilen ürünleri üretmek için de gayret ediyor. Şu anda ilaç sanayide, tükettiğimiz ilaçları kutu bazında kendimiz yüzde 80'ini kendimiz üretiyoruz ki bu fevkalade sevindirici bir şey. Ama şurada bir dikkat çekmek istediğim bir husus var ilaçların yüzde 20'lik kısmı fiyat olarak yüzde 50'ye yakın fiyata ulaşıyor ki onlar patentli ilaçlar. Türkiye molekülden ilaç üretme noktasında yola çıkmak zorunda."

"Yüksek teknoloji ürünü cihazlar için gerekli adımlar atıldı"

Sağlıkla ilgili ciddi yatırımlar yaptıklarını aktaran Demircan, konuşmasına şöyle devam etti:

"Hastanelerde elde ettiğimiz seviye fevkalade güzel daha da iyi noktalara gidecek. Sağlık alanında kullandığımız yüksek teknoloji ürünü cihazları Türkiye'de ürettirmek için gerekli adımlar atıldı. Önümüzdeki günlerde ihalesi yapılacak. Tomografi, MR, ultrason gibi tanı cihazlarının Türkiye'de üretilmesini sağlayacak çalışmalar yaptık. Bunları üreten firmaların yerli ortak bulmalarını, Türkiye'ye yatırım yapmalarını, Türkiye'de üreterek tecrübe ve alt yapı transferi sağlamalarını istiyoruz. Yüzde 45 ortaklık dış firmalara, yüzde 45 ortaklık yerli firmalara, aradaki yüzde 10'luk ortaklık Sağlık Birimleri'ne verilerek, teknoloji tranfseri hususunda hangi aşamada olunduğunun da takibi sağlanacak." diye konuştu.

Bakan Demircan, Türkiye'de bu cihazların üretilmesini ve teknoloji transferinin yapılması için büyük bir çalışma yapıldığını, ileriki günlerde bunun da meyvesinin toplanacağını söyledi.

"Güçlü olmak zorundayız. Bu coğrafya böyle bir coğrafya. 100 yıl önce yaşadığımız büyük yıkımı, bağımsızlık savaşımızla taçlandırarak durdurduk. Bağımsız bir ülke olarak tarih sahnesinde yerimizi aldık. 100 yıl sonra geldiler, yine bu coğrafyada bir takım değişiklikler yapmak istiyorlar. Bu coğrafyada Türkiye'den başka da bu saldırıyı, savuşturabilecek, bertaraf edebilecek başka da ülke yok. Onun için Türkiye ve bizler, bu ülkeyi daha fazla güçlendirmek için daha fazla çalışmak zorundayız. Daha fazla birlik ve beraberliği sağlamak zorundayız."

Kaynak: AA

