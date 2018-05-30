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Bahçeden erik yiyen jandarma para ve not bıraktı

Bilecik'te bahçesinden erik yiyen jandarmanın notunu ve parayı bulan Engin Yağcı şaşkınlık yaşadı. Notta, "Hakkını helal et. Biraz eriklerden yedik, para bıraktık." yazıyordu.

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Bahçeden erik yiyen jandarma para ve not bıraktı

Bilecik merkez Deresakarı köyü yolu üzerindeki bahçesine giden Engin Yağcı, ağaçta asılı bir not ve bir miktar para buldu. 

"Abi hakkını helal et"

Yağcı, bahçede kiraz ve erik ağaçlarıyla uğraştığı sırada gözüne bir ağaçta sallanan poşetin çarptığını anlattı.

"Hemen gittim baktım ve içinde 10 lira 50 kuruş para ile bir not buldum. Notta 'Abi hakkını helal et. Biraz eriklerden yedik. Bir miktar para bıraktık. Jandarma.' yazısını okuyunca duygulandım."

"Her zaman gelip yesinler"

Engin Yağcı, notun hemen altında yazılı telefon numarasını aradığını söyledi.

"Arkadaşlara her zaman bahçeden erik ve kiraz yiyebileceklerini söyledim. Para da bırakmamalarını istedim. Çünkü askerler bu civarda devamlı devriye atarak hem bahçemizi hem malımızı hem de bizleri koruyor. Onların bize borcu olmaz. Her zaman gelip yesinler."

Kaynak: İHA

Etiketler: jandarma, erik
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