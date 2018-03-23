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Azerbaycanlı şehit çocuklarından jandarmaya ziyaret

'Türkiye Azerbaycan Şehit Çocukları Kucaklaşıyor' projesi dolayısıyla Bursa'ya gelen 40 şehit çocuğu, İl Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret etti.

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Azerbaycanlı şehit çocuklarından jandarmaya ziyaret

Azerbaycan'dan gelen 40 kişilik şehit çocuğu, Bursa İl Jandarma Komutalığı'nı ziyaret etti. 'Zeytin Dalı Harekatı' dolayısıyla Afrin'de bulunan Bursa JÖH Tabur Komutanlığı'na yapılan ziyarette duygulu anlar yaşandı.

Şehit çocukları şeref salonunda şiirler okudu. Aynı gün doğum günü olan şehit çocuğuna sürpriz doğum günü kutlaması yapılıp pasta kesildi.

Azerbaycan Kadınları Kültür Merkezi Derneği ve Başbakanlık Tanıtma Fonu iş birliğiyle düzenlenen 'Türkiye Azerbaycan Şehit Çocukları Kucaklaşıyor' projesiyle Bursa'ya gelen 40 şehit çocuğuna JÖH ve astsubayları yakın ilgi gösterdi. Program sonunda çocuklarla birlikte askerler yemek yedi.

Kaynak: İHA

Etiketler: Türkiye Azerbaycan Şehit Çocukları Kucaklaşıyor, şehit çocuklar, bursa il jandarma
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