Aydın'da pompalı tüfekle saldırı: 5 ölü, 3 yaralı

Aydın Nazilli İstiklal Mahallesi'nde M.D, daha önce vefat eden kayınpederinin evine gitti. Burada eşi Tülin Duran ve çocuğu da bulunan M.D, evdekilerinin üzerine 2 pompalı tüfekle ateş açıp kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve çok sayıda ambulans sevk edildi.

Olayda, komşular Filiz Kahya, Mehmet Kahya, Tülin Duran'ın kardeşleri Bekir Karakılıç, Birol Karakılıç ve eşi Emine Karakılıç öldü, M.D'nin eşi ve kızı Tuğçe Duran ile Şükran Karakılıç yaralandı.

112 Acil Sağlık ekiplerince çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunulduğu öğrenildi.

Nazilli Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akif Dönertaş, olay yerinde incelemelerde bulundu.

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, yaptığı açıklamada, üzücü bir olayın yaşandığını, karı koca arasında sorun olduğunu söyledi.

Mahalle sakinlerden Aysel Ünal, "Ben bu aileyi tanıyorum. Ne vurulan ne de vuranın kötülüğünü gördük. Pompalı seslerini duyar duymaz koştuk. Eşiyle aralarında sorun var diye duyduk. Eşiyle aralarında sorun olsa bile böyle canilik olmaz." dedi.

M.D'nin eşiyle boşanma aşamasında olduğu ve evden uzaklaştırma cezası bulunduğu öğrenildi.

Olay yerinden kaçan zanlıyı arama çalışmaları sürdürülüyor.

Kaynak: AA