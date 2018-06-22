Avrupa'da yaşayan Türklerin memlekete dönüş yolculuğu

"Yılda 2-3 kez gelmeye çalışıyorum"

Almanya'dan Türkiye'ye gelen İsmail Düzgün, yıllık iznini Ankara'da geçireceğini söyledi:

"Bugünden itibaren yurt dışında yaşayan Türklerin baba ocağına yolculuğu hız kazanacak. Çünkü izinler başladı. Ben yılda 2-3 kez gelmeye çalışıyorum. Türkiye'ye geldiğim zaman kendimi daha mutlu ve huzurlu hissediyorum."

"Ülkeme geldiğim için mutluyum"

Viyana'dan gelen Rahman Odabaşı, her sene yaz tatilini memleketinde geçirdiğini anlattı.

Türkiye'de yaklaşık 3 hafta kalacağını anlatan Odabaşı, "Ülkeme geldiğim ve yakınlarımı göreceğim için çok mutluyum. Bir an önce sevdiklerime kavuşmak istiyorum" dedi.

24 saatte 2055 araç giriş yaptı

Kapıkule Gümrük Kapısı'ndan gurbetçi girişlerinin temmuz ayı başlarında artması bekleniyor.

Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü de temmuz ayından itibaren oluşması beklenen yoğunluğa karşılık verebilmek personel ve peron sayısını artırdı.

24 saatte Trakya'daki sınır kapılarından 2055 araçla yaklaşık 9 bin yurt dışında yaşayan Türk vatandaşı Türkiye'ye giriş yaptı.

Kaynak: AA