A.Ü Rektörü İbiş'den Baykal'ın sağlık durumu açıklaması

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbiş, " Şu ana kadar çok daha iyi sonuçları görebilme umudumuzu hep koruduk, ancak gelinen tablo içerisinde, elbette ki umutlarımızı yine koruyoruz ama bazı olumsuzlukları yaşadığımızı da sizler de biliyorsunuz, sizlerle de paylaşıyoruz." dedi.

İbiş, "Hep bunu söyledik, olayın ilk başladığı anda hayati tehlikesi var zaten, çünkü hep dedik ki ciddi bir durum bu. Ağır bir beyin hasarı ve o hayati tehlike her an var. Yine de var elbette ki ama bu hastaneye geldiği anda da vardı. Şu anda kendisine yine yoğun bakımda yoğun tedavi uygulanıyor. Solunum desteği sağlanıyor, beyin destekleri sağlanıyor. Bu süreç içinde kendisi tabii ki bilinci kapalı olarak uyuyor." ifadesini kullandı.