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Ardahan'da kar yağışı başladı

Ardahan, kent merkezine yağan karla beyaza büründü.

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Ardahanda kar yağışı başladı

Doğu Anadolu Bölgesi'nde kış mevsiminin en sert geçtiği illerin başında gelen Ardahan'ın merkezinde sabah etkili olmaya başlayan sağanak, öğle saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.

Kent merkezinde kısa sürede etkisini attıran kar, etrafı beyaz örtüyle kapladı.

Aniden bastıran kar yağışı yüzünden cadde ve sokaklardaki vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Kar yağışı, şehir merkezinin yanı sıra yüksek kesimlerde de etkisini gösterdi.

Ardahanlılar, bir süredir devam eden soğuk havanın karın habercisi olduğuna işaret ederek, kar yağışına şaşırmadıklarını ifade etti. AA

Etiketler: Ardahan, Kar yağışı
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