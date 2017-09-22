  • 22 EYLÜL 2017, CUMA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 35º
Sıcak
Sıcak
  • DOLAR 3.495
    EURO 4.186
  • BIST 103866.98
    ALTIN 145.47
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Aranan eski HDP'li belediye başkanı teslim oldu

Aranan eski HDP'li belediye başkanı teslim oldu

Mersin'de "terör örgütü PKK/KCK üyeliği" suçlamasıyla geçen yıl aralık ayında hakkında gözaltı kararı verilen eski Akdeniz Belediye Başkanı Türk'ün emniyetteki işlemleri sürüyor.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Aranan eski HDPli belediye başkanı teslim oldu

Mersin'de "terör örgütü PKK/KCK üyeliği" suçlamasıyla aranan eski HDP'li Akdeniz Belediye Başkanı Fazıl Türk teslim oldu.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında "terör örgütü PKK/KCK üyeliği" suçlamasıyla geçen yıl aralık ayında hakkında gözaltı kararı verilen Türk, Mersin Adliyesine geldi.

Teslim olan Türk'ün, Terörle Mücadele Şubesindeki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Türk, İçişleri Bakanlığınca görevinden uzaklaştırılmış, belediye başkan vekilliği görevine önce Akdeniz Kaymakamı Hamdi Bilge Aktaş, sonrasında da Kaymakam Muhittin Pamuk getirilmişti.

Aynı soruşturmada Akdeniz Belediyesinin "sözde" eş başkanı Yüksel Mutlu da tutuklanmıştı.

Etiketler: Eski HDP'li belediye başkanı
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER