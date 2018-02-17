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Buradasınız : » » Arabuluculuk işçi-işveren anlaşmazlıklarına çare oldu

Arabuluculuk işçi-işveren anlaşmazlıklarına çare oldu

Yürürlüğe girdiği 46 gün içinde yüzde 71 oranında başarı yakalanan arabuluculuğa 39 bin başvuru yapıldı.

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Arabuluculuk işçi-işveren anlaşmazlıklarına çare oldu

Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanlığı verilerine göre, İş Mahkemeleri Kanunu'nun yürürlüğe girmesiyle iş uyuşmazlıklarında ara buluculuk zorunlu hale getirildi.

Uygulamanın yürürlüğe girdiği 1 Ocak'tan bu yana adliyelerde kurulan ara buluculuk bürolarına 39 bin başvuru yapıldı. Bürolar tarafından yapılan görevlendirmelerin ardından ara bulucular, işçi ve işvereni görüşmeye çağırdı.

Arabuluculuk uygulamasının ilk gününde 588 başvuru alındı

İşçi işveren uyuşmazlıklarında zorunlu arabuluculuk geliyor

Bu kapsamında sonuçlanan 10 bin uyuşmazlıktan 7 bin 100'ü ara bulucuların huzurunda yapılan görüşmeler sonrasında anlaşmayla sonuçlandı.

Uyuşmazlıklardan 2 bin 900'ünde ise işçi ve işveren anlaşamadı. Böylece, uygulamanın yürürlüğe girdiği 46 gün içinde ara buluculukta yüzde 71 oranında başarı yakalandı.

Anlaşmalar emsal teşkil etmiyor

İşine son verilen çok sayıda işçi, ara buluculuk görüşmeleri sonrasında işverenler tarafından işe iade edildi.

Kanun gereği, gizli yapılan ara buluculuk görüşmelerinde işçi-işveren arasında varılan anlaşmalar, diğer uyuşmazlıklarda emsal teşkil etmedi.

Başvuru yapılan diğer uyuşmazlıklarla ilgili ise ara buluculuk işlemleri ve görüşmeler sürüyor.

Kaynak: AA

Etiketler: arabuluculuk
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