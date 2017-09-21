Apartmandaki kavga FETÖ'den aranan şüpheliyi yakalattı

Uşak'ta Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üyesi olduğu iddiasıyla aranan şüpheli, kavga ihbarına gelen polisi görüp üçüncü kattaki evinin balkonundan atlayınca yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Ünalan Mahallesi'ndeki bir apartmanda kavga ihbarı alan polis ekipleri olay yerine gitti. Bu sırada binanın üçüncü kat balkonundan atlayan bir kişi kaçmaya başladı.

Polis ekipleri, kaçan şahsı kovalamaca sonucu yakaladı.

İşlemleri için karakola götürülen ve isminin M.Y.Ç. olduğu belirlenen kişinin, Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturma kapsamında arandığı ortaya çıktı.

M.Y.Ç'nin emniyetteki ifade işlemleri devam ediyor.

Öte yandan apartmandaki aile içi kavgada davacı ve şikayetçinin olmadığı öğrenildi.