Antalya'yı hortum vurdu

Antalya'da etkili olan şiddetli yağış ve fırtına Kaş, Finike, Demre ve Kumluca ilçelerinde çok sayıda tarım arazisi ve seralar ile deniz kıyısındaki ev ve araçlarda büyük hasara yol açtı. Devrilen ağaçlar ve çatılardan kopan parçalar 25 kişinin hafif yaralanmasına neden oldu.

Yer yer ceviz büyüklüğünde dolunun de etkili olduğu bu ilçelerde tarım arazileri ve seralar büyük zarar gördü.

Sahildeki ev ve iş yerlerinden bazılarının çatıları uçtu, aralarında kamyonların da olduğu çok sayıda araç devrildi. Ağaçlardan kopan dallar ile çatılardan düşen parçalar ise etrafa savruldu.

Şiddetli yağış ve fırtına, kimi binaların ve bahçelerinin duvarlarının yıkılmasına da yol açtı.

Fırtına yüzünden savrulan parçaların isabet etmesi sonucu hafif yaralanan ve hastanelerde tedavi altına alınan 25 kişiden 23'ü taburcu edildi. Vücutlarına isabet eden cisimler nedeniyle Finike Devlet Hastanesine kaldırılan iki kişinin ise kontrol altında tutulduğu öğrenildi.

Yaşanan doğal afetin ardından bölgeye sevk edilen İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) görevlileri ile Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalara Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri de katılıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan telefonla bilgi aldı

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Kumluca ve Finike'de 5, Kaş'ta 2, Demre'de 18 olmak üzere 25 kişinin devrilen ağaç ve çatılardan kopan parçalardan hafif şekilde yaralandığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telefonla bilgi alıp "geçmiş olsun" dileklerini ilettiğini ifade eden Karaloğlu, şöyle konuştu:

"Seralarda, tarım alanlarında, evlerde ciddi hasar var. Elektrik iletim hattında sorun var, ikisi ana hatlarda olmak üzere 75'e yakın direk yıkılmış durumda. Şu anda AFAD, UMKE ekipleri bölgede çalışıyor. Gün ışır ışımaz ben ve Belediye Başkanımız Menderes Türel, bölgede incelemelerde bulunacağız."

Günün ilk ışıklarında hasar tespitine başlanacak

Kaş Belediye Başkanı Halil Kocaer de şiddetli fırtına nedeniyle Gökseki Mahallesi'nde çok sayıda ağacın devrildiğini, özellikle deniz kenarındaki 30 civarında villada hasar oluştuğunu bildirdi.

Bu villalardan birinde yaşayan biri yabancı uyruklu iki kişinin hafif yaralandığı bilgisini paylaşan Kocaer, Kaş Devlet Hastanesinde ayakta tedavi edildiklerini kaydetti. Diğer villaların boş olduğunu belirten Kocaer, ayrıca 13 araçta da devrilen ağaç ve uçan çatılar nedeniyle hasar meydana geldiğini belirtti.

Şiddetli yağışın fırtınayla birleşince yıkıcı etkiye yol açtığını vurgulayan Kocaer, şu bilgileri verdi:

"Meis Adası ile Kaş arasında kendini gösteren hortum, fırtına şeklinde aşırı yağışla birleşince Çukurbağ Yarımadası'nı etkisi altına aldı. Gökseki mevkisindeki 30 villada kapı, pencere ve çatı hasarı var. Aynı mevkide elektrik kesintisi mevcut. Yine Kemer ve Uğrar mahallelerinde de doludan etkilenen ve bazıları çöken seralar, su basan alanlar var. Bölgeye elektrik vermeye çalışıyoruz. İtfaiyemiz başta olmak üzere tüm ekipler olay yerinde. Çok şükür sadece hasar var, yaralanan iki kişi de ayakta tedavi edildiler."

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun telefonla arayıp kendisinden bilgi aldığını, "geçmiş olsun" dileklerini ilettiğini aktaran Belediye Başkanı Kocaer, "Sayın Cumhurbaşkanımızın yanındalarmış. O da 'geçmiş olsun' dileklerini iletti, sağ olsunlar. Şu anda rüzgar kesilmiş durumda, can kaybının olmayışına seviniyoruz. Saat 07.00'de bölgede hasar tespiti için çalışmaya başlayacağız." ifadelerini kullandı.

"Her şey saniyeler içinde oldu"

Finike'nin Turunçova Mahallesi'nde sera demirleri metrelerce savruldu. Mahallede bir akaryakıt istasyonunun çatısı uçtu.

Şiddetli fırtına yüzünden 20 tonluk tır devrildi. Ayrıca bir otomobil mahalle ortasından geçen nehre yuvarlandı.

Büyük hasar oluşan evi kullanılamaz hale gelen 64 yaşındaki Asiye Uymaz, hayatında ilk kez böyle bir doğal afetle karşılaştığını dile getirdi.

Bir anda büyük bir gürültü koptuğunu ifade eden Uymaz, "Dolu yağıyor gibi bir şey oldu. Sonra büyük bir gürültüyle evimiz üzerimize yıkıldı. Eşimle biz kapıda öylece kalakaldık. Her şey saniyeler içinde oldu. Hayvanlarım telef oldu. Keçilerimi zor kurtardım. Kalacak bir yerim yok. Oğlumun yanına gideceğim." diye konuştu.

Kaynak: AA