  • 11 AĞUSTOS 2017, CUMA

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Antalya'da uyuşturucu operasyonu

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla iki kişi tutuklandı.

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Antalyada uyuşturucu operasyonu

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla iki kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Antalya Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube ekiplerince, Muratpaşa ilçesi Yenigün Mahallesi'nde bir eve düzenlenen operasyonda, 110 uyuşturucu hap, 46 paket metamfetamin, 25 paket kokain, 100 gram esrar ve 15 paket bitkisel uyuşturucu ele geçirildi.

Olayla ilgili C.S ile kız arkadaşı G.Ç. gözaltına alındı.

C.S'nin uyuşturucu maddelerini paketlediği, erkek arkadaşı G.Ç'nin ise motosiklet ile uyuşturucu maddelerinin satışını yaptığı öğrenildi. Ayrıca G.Ç'nin sahte kimlik kullandığı ve hakkında kesinleşmiş 5 yıl hapis cezası bulunduğu belirtildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan G.Ç. ve C.S, sevk edildikleri mahkemece "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan tutuklandı.

Etiketler: antalya, Muratpaşa, uyuşturucu operasyonu
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