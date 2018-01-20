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Buradasınız : » » Antalya'da kar ve deniz keyfi bir arada

Antalya'da kar ve deniz keyfi bir arada

Kemer'de sahillerinde denize girenler, 2 bin 365 metre yükseklikteki Tahtalı Dağı'nda kar keyfi yapabiliyor.

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Antalyada kar ve deniz keyfi bir arada

Bir yanda deniz, diğer yanda kar. 

Türk turizminin başkenti Antalya. Coğrafi yapısı, aynı anda iki mevsimin keyfini yaşama imkanı sunuyor. 

Yurdun büyük bir bölümünde soğuk hava etkili ama, Antalya'nın Kemer ilçesindekiler hem denizin tadını çıkarıyor, hem de kar topu oynuyor.

Hava sıcaklığının 10, deniz suyu sıcaklığının 18 derece ölçüldüğü Kemer ilçesindeki Ayışığı plajı güneşli havayı fırsat bilenlerle doldu taştı. 

Tahtalı Dağı'nda kar topu keyfi 

2 bin 365 metre yüksekliğindeki Tahtalı Dağı'nda da vatandaşlar karın keyfini yaşadı.

Teleferikle çıkılan dağın zirvesinde Beydağları'nın eşsiz manzarasını izleyenler kar topu oynadı.

Kaynak: AA 

Etiketler: Kış, kemer, kar, güneş, deniz, antalya
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