Ankara'daki yangında 2 ahşap ev kullanılamaz hale geldi

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde çıkan yangında, 2 ahşap ev kullanılamaz hale geldi, 2 Suriyeli yaralandı.

Cumhuriyet Mahallesi Sağ Küme Sokak'taki Nihat Hocaoğlu'na ait iki katlı ahşap evde, elektrik kontağından yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın, Kemal Kaya'ya ait eve de sıçradı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak diğer evlere sıçramadan söndürdü.

Ahşap evlerin kullanılamaz hale geldiği yangında, Nihat Hocaoğlu'na ait evde yaşayan 2 Suriyeli sığınmacı da yaralandı.

Yaralılar, kaldırıldıkları Beypazarı Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.